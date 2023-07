Outre ces cinq footballeurs, on compte aussi le médecin de l'équipe, qui porte à six le total des fugueurs de la délégation cubaine. La tendance n'est d'ailleurs pas nouvelle, puisque en 2015 quatre membres avaient déjà déguerpi de la Gold Cup.

Le site indépendant cibercuba rappelle que quatre autres footballeurs ont profité du voyage pour trouver un exil plus joyeux au pays de l'Oncle Sam. Les joueurs Roberney Caballero (28 ans), Neiser Sando (24 ans), Denilson Milanes (20 ans) et Jassael Herrera (20 ans) ont quitté leurs collègues avant que l'équipe ne se rende à Houston pour son premier match.

La Gold Cup est un tournoi organisé tous les deux ans par la Concacaf (Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes). Qualifiée, la sélection cubaine n'a pas brillé et s'est inclinée face au Canada, à Houston, au Texas, lors de leur dernière partie. Toutefois l'enjeu n'était pas sur le terrain, mais plutôt dans les coulisses.

Les coachs suisses ne passent plus pour des bisounours

L'engagement de Christian Wohlwend au HC Ajoie le prouve: les entraîneurs suisses de hockey sont enfin prophètes en leur pays après avoir longtemps évolué dans l'ombre des Canadiens et de leur réseautage.

En hockey sur glace, les Canadiens qui occupent des fonctions importantes savent parfaitement s'attribuer des emplois entre eux. Et pas seulement en Suisse. Si on voulait taquiner, on parlerait de «gentille mafia». Elle est basée sur des bonnes relations, des recommandations mutuelles et une influence sur les décideurs. Désormais, les Suisses aussi excellent dans ce réseautage.