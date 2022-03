La Suisse perd contre l'Angleterre mais chambre l'Italie

Sur le terrain, la Nati s'est inclinée 2-1 face aux Anglais, samedi en match amical. En tribune, ses supporters se sont gentiment moqués des Transalpins, éliminés de la course au Mondial.

L'équipe de Suisse a entamé l'année par une défaite. En match amical à Wembley, les hommes de Murat Yakin se sont inclinés 2-1 face à l'Angleterre. Embolo avait ouvert le score de la tête (22e), mais les Three Lions ont égalisé par Shaw dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Kane a ensuite inscrit le but de la victoire sur penalty (78e).

«On a fait un très bon match avec de très bonnes phases de jeu, a souligné Kevin Mbabu. Malheureusement, on n'a pas réussi à se montrer assez dangereux. On ne s'est pas créé suffisamment d'occasions nettes. Et on a commis cette petite erreur avant la mi-temps (ndlr: mauvaise relance de Fabian Frei) qui a été cruciale. Encaisser un but avant la pause, c'est le pire moment.»

Le résumé du match Vidéo: RTS

Côté tribune, certains fans de la Nati ont profité du déplacement en Angleterre pour se moquer gentiment des Italiens. C'est en effet parce que la Squadra Azzurra a été incapable de battre la Suisse, l'an dernier lors des éliminatoires pour le Mondial au Qatar, qu'elle a été embarquée dans des barrages hautement périlleux, desquels elle est ressortie battue par la Macédoine du Nord (0-1).