La Turquie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Turquie lors de la Coupe du monde 2026.
La Turquie évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et l'Australie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Turquie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Mert Günok; 37 ans; Fenerbahçe
- Altay Bayındır; 28 ans; Manchester United
- Uğurcan Çakır; 30 ans; Galatasaray
Défenseurs
- Zeki Çelik; 29 ans; Roma
- Merih Demiral; 28 ans; Al-Ahli
- Çağlar Söyüncü; 30 ans; Fenerbahçe
- Eren Elmalı; 25 ans; Galatasaray
- Abdülkerim Bardakcı; 31 ans; Galatasaray
- Ozan Kabak; 26 ans; TSG Hoffenheim
- Mert Müldür; 27 ans; Fenerbahçe
- Ferdi Kadıoğlu; 26 ans; Brighton & Hove Albion
- Samet Akaydin; 32 ans; Çaykur Rizespor
Milieux de terrain
- Salih Özcan; 28 ans; Borussia Dortmund
- Orkun Kökçü; 25 ans; Beşiktaş
- Hakan Çalhanoğlu (C); 32 ans; Inter Milan
- İsmail Yüksek; 27 ans; Fenerbahçe
- Kaan Ayhan; 31 ans; Galatasaray
Attaquants
- Kerem Aktürkoğlu; 27 ans; Fenerbahçe
- Arda Güler; 21 ans; Real Madrid
- Deniz Gül; 21 ans; Porto
- Kenan Yıldız; 21 ans; Juventus
- İrfan Can Kahveci; 30 ans; Kasımpaşa
- Yunus Akgün; 25 ans; Galatasaray
- Barış Alper Yılmaz; 26 ans; Galatasaray
- Oğuz Aydın; 25 ans; Fenerbahçe
- Can Uzun; 20 ans; Eintracht Frankfurt
Calendrier
Voici quand jouera la Turquie durant la Coupe du monde:
Classement
La Turquie affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et l'Australie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement dans le groupe D:
(leo/adapt. btr)
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