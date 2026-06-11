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La Turquie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Turkey players pose for a team photo prior the 2026 World Cup playoff semifinal soccer match between Turkey and Romania, in Istanbul, Turkey, Thursday, March 26, 2026. (AP Photo/File) WCup Turk ...
L'équipe de Turquie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Turquie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Turquie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0311.06.2026, 10:03

La Turquie évoluera dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et l'Australie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Turquie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Mert Günok; 37 ans; Fenerbahçe
  • Altay Bayındır; 28 ans; Manchester United
  • Uğurcan Çakır; 30 ans; Galatasaray

Défenseurs

  • Zeki Çelik; 29 ans; Roma
  • Merih Demiral; 28 ans; Al-Ahli
  • Çağlar Söyüncü; 30 ans; Fenerbahçe
  • Eren Elmalı; 25 ans; Galatasaray
  • Abdülkerim Bardakcı; 31 ans; Galatasaray
  • Ozan Kabak; 26 ans; TSG Hoffenheim
  • Mert Müldür; 27 ans; Fenerbahçe
  • Ferdi Kadıoğlu; 26 ans; Brighton & Hove Albion
  • Samet Akaydin; 32 ans; Çaykur Rizespor

Milieux de terrain

  • Salih Özcan; 28 ans; Borussia Dortmund
  • Orkun Kökçü; 25 ans; Beşiktaş
  • Hakan Çalhanoğlu (C); 32 ans; Inter Milan
  • İsmail Yüksek; 27 ans; Fenerbahçe
  • Kaan Ayhan; 31 ans; Galatasaray

Attaquants

  • Kerem Aktürkoğlu; 27 ans; Fenerbahçe
  • Arda Güler; 21 ans; Real Madrid
  • Deniz Gül; 21 ans; Porto
  • Kenan Yıldız; 21 ans; Juventus
  • İrfan Can Kahveci; 30 ans; Kasımpaşa
  • Yunus Akgün; 25 ans; Galatasaray
  • Barış Alper Yılmaz; 26 ans; Galatasaray
  • Oğuz Aydın; 25 ans; Fenerbahçe
  • Can Uzun; 20 ans; Eintracht Frankfurt

Calendrier

Voici quand jouera la Turquie durant la Coupe du monde:

Classement

La Turquie affrontera les Etats-Unis, le Paraguay et l'Australie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement dans le groupe D:

(leo/adapt. btr)

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