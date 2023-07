Granit Xhaka est parti par la grande porte à Arsenal, un scénario inimaginable en octobre 2019, au moment d'un gros clash avec les fans. Image: keystone

Xhaka: «A Arsenal, j'ai vécu dix jours d'horreur»

Le capitaine de la Nati raconte son transfert d'Arsenal à Leverkusen et sa longue aventure à Arsenal, où il a connu un épisode très douloureux.

Etienne Wuillemin / ch media

C'est le gros transfert suisse de ce mercato. Le capitaine de la Nati Granit Xhaka a quitté Arsenal pour le Bayer Leverkusen. Autrement dit: l'Europa League au lieu de la Champions League.

Alors oui, pour Xhaka, ce retour en Bundesliga est un pas en arrière au niveau sportif. Mais d'un point de vue personnel, il avait de bonnes raisons de rejoindre le club rouge et noir, 6e la saison dernière. Le milieu (31 ans en septembre) bénéficie d'un contrat de cinq ans bien rémunéré. En plus, le manager Simon Rolfes et le coach Xabi Alonso lui accordent une confiance illimitée. Ils veulent faire de Granit Xhaka le nouveau visage du Bayern Leverkusen. La possibilité de travailler à l'avenir comme entraîneur est également envisagée.

Un jour maudit

Granit Xhaka a donc quitté Arsenal après sept ans à Londres. La tête haute. Et ça n'allait pas forcément de soi. Le capitaine de la Nati est revenu pour CH Media – le groupe auquel appartient watson – sur son aventure chez les Gunners, qui a connu un épisode délicat:

«Après tout ce qui s'est passé il y a trois ans et demi, je suis fier de la manière dont j'ai réussi à remettre les fans de mon côté. Peu de joueurs y sont parvenus» Granit Xhaka

Xhaka fait allusion au 27 octobre 2019. Il est alors capitaine d'Arsenal. Mais cette fonction génère trop de pression, et ses performances en pâtissent. Ce dimanche-là, Arsenal affronte Crystal Palace. On joue depuis 60 minutes lorsque l'entraîneur Unai Emery remplace le capitaine Granit Xhaka. Certains spectateurs sifflent. A chaque pas du Suisse en direction de la ligne de touche, les huées et les sifflets s'intensifient. Alors qu'il disparaît dans le couloir des vestiaires, il retire son maillot et le jette par terre. Le scandale agite toute l'Angleterre.

En jetant son maillot au sol, Granit Xhaka a fait scandale en Angleterre. image: keystone

A ce moment-là, il est impensable que Xhaka ait un avenir à Arsenal. Le Bâlois est profondément touché. Dans une interview donnée à CH Media quelques semaines plus tard, il déclare:

«Ce que j'ai ressenti dans ces moments-là, c'est impossible à décrire. C'était dix jours d'horreur. Je ne veux plus jamais revivre ça»

Un transfert lors du prochain mercato hivernal paraît inévitable. Xhaka craint d'être sifflé à chaque fois qu'il touche le ballon s'il porte à nouveau le maillot d'Arsenal.

Mais les problèmes du club londonien ne se résument pas au Suisse, ils sont bien plus profonds. Au point que l'entraîneur, Unai Emery, est licencié peu après l'incident du maillot de Xhaka. C'est Mikel Arteta qui reprend le flambeau. Et ce dernier n'a au départ qu'une seule mission: convaincre Granit Xhaka de rester à Arsenal.

C'est une réussite. Pas à pas, le Bâlois retrouve sous la houlette d'Arteta la confiance et l'intrépidité qui le caractérisent. Neuf mois après l'après-midi fatal contre Crystal Palace, Arsenal remporte la Coupe d'Angleterre et la réconciliation entre Xhaka et les fans franchit une nouvelle étape.

Un rôle crucial

Même sous la direction de Mikel Arteta, Arsenal ne parvient pas à se hisser immédiatement en haut du classement. L'Espagnol est plusieurs fois sur le point d'être licencié. Mais les dirigeants arrivent à la conclusion qu'il n'est pas possible de remédier au manque de constance en limogeant systématiquement l'entraîneur. Ainsi, Arteta a effectivement l'occasion de construire sur le long terme une équipe qui fonctionne. Et Xhaka y joue un rôle majeur.

Il devient vice-capitaine, derrière le Norvégien Martin Ødegaard. Les deux se partagent les responsabilités. Sur le terrain, c'est plutôt Xhaka qui est le leader. A la surprise générale, Arsenal domine le championnat pendant une grande partie de la saison écoulée. Ce n'est qu'en avril qu'une petite baisse de régime intervient. C'est aussi à ce moment que le «rouleau compresseur» Manchester City se met véritablement en marche. Conséquences: les Gunners ne terminent «que» deuxièmes. Mais l'ambiance autour du club n'a plus été aussi bonne depuis longtemps.

Le bilan que dresse Granit Xhaka de cette dernière saison?

«Personne ne s'attendait à ce que nous soyons en haut de l'affiche. Si quelqu'un nous avait prédit ce parcours, nous aurions signé tout de suite. Bien sûr, nous sommes contrariés d'avoir laissé échapper le titre. Mais sur l'ensemble de la saison, Manchester City a eu une longueur d'avance, notamment en termes de constance.»

Une chanson et une porte ouverte

A titre personnel aussi, Xhaka a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec sept buts et sept assists. Arteta l'a fait jouer un peu plus offensivement. Le Bâlois a parfaitement assimilé ce rôle. Et il a aussi su se faire à nouveau apprécier par le public. Les sifflets et les huées? Oubliés. Le rejet s'est presque transformé en amour. Les fans ont même créé une chanson pour le Suisse.

Les adieux ont donc été chaleureux. Ça avait déjà commencé avec les ovations après le dernier match à domicile de la saison, alors que son transfert à Leverkusen commençait à se dessiner. Aujourd'hui, Arsenal lui fait ses adieux en ces termes:

«Quelle histoire inspirante! Granit Xhaka fera toujours partie de la famille d'Arsenal»

Et peut-être que ce n'est pas un au revoir définitif. Après sa carrière, Granit Xhaka peut tout à fait s'imaginer devenir entraîneur. Il a déjà obtenu ses premiers diplômes. Il est possible qu'il revienne un jour à Arsenal, dans l'académie, pour former les talents. La porte est en tout cas ouverte.

Adaptation en français: Yoann Graber