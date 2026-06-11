L'équipe d'Ecosse, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

L'Ecosse à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Ecosse évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Brésil, Haïti et le Maroc. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Ecosse participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Angus Gunn; 30 ans; Nottingham Forest

Liam Kelly; 30 ans; Rangers

Craig Gordon; 43 ans; Heart of Midlothian Défenseurs Aaron Hickey; 24 ans; Brentford

Andy Robertson (C); 32 ans; Liverpool

Grant Hanley; 34 ans; Hibernian

Kieran Tierney; 29 ans; Celtic

Jack Hendry; 31 ans; Al-Ettifaq

John Souttar; 29 ans; Rangers

Dominic Hyam; 30 ans; Wrexham

Nathan Patterson; 24 ans; Everton

Anthony Ralston; 27 ans; Celtic

Scott McKenna; 29 ans; Dinamo Zagreb Milieux de terrain Scott McTominay; 29 ans; Napoli

John McGinn; 31 ans; Aston Villa

Tyler Fletcher; 19 ans; Manchester United

Ryan Christie; 31 ans; Bournemouth

Lewis Ferguson; 26 ans; Bologna

Kenny McLean; 34 ans; Norwich City Attaquants Lyndon Dykes; 30 ans; Charlton Athletic

Ché Adams; 29 ans; Torino

Ross Stewart; 29 ans; Southampton

Ben Gannon-Doak; 20 ans; Bournemouth

George Hirst; 27 ans; Ipswich Town

Lawrence Shankland; 30 ans; Heart of Midlothian

Findlay Curtis; 20 ans; Kilmarnock

Calendrier

Voici quand jouera l'Ecosse durant la Coupe du monde:

Classement

L'Ecosse affrontera le Brésil, Haïti et le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)