L'Ecosse à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026.
L'Ecosse évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Brésil, Haïti et le Maroc. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Ecosse participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Angus Gunn; 30 ans; Nottingham Forest
- Liam Kelly; 30 ans; Rangers
- Craig Gordon; 43 ans; Heart of Midlothian
Défenseurs
- Aaron Hickey; 24 ans; Brentford
- Andy Robertson (C); 32 ans; Liverpool
- Grant Hanley; 34 ans; Hibernian
- Kieran Tierney; 29 ans; Celtic
- Jack Hendry; 31 ans; Al-Ettifaq
- John Souttar; 29 ans; Rangers
- Dominic Hyam; 30 ans; Wrexham
- Nathan Patterson; 24 ans; Everton
- Anthony Ralston; 27 ans; Celtic
- Scott McKenna; 29 ans; Dinamo Zagreb
Milieux de terrain
- Scott McTominay; 29 ans; Napoli
- John McGinn; 31 ans; Aston Villa
- Tyler Fletcher; 19 ans; Manchester United
- Ryan Christie; 31 ans; Bournemouth
- Lewis Ferguson; 26 ans; Bologna
- Kenny McLean; 34 ans; Norwich City
Attaquants
- Lyndon Dykes; 30 ans; Charlton Athletic
- Ché Adams; 29 ans; Torino
- Ross Stewart; 29 ans; Southampton
- Ben Gannon-Doak; 20 ans; Bournemouth
- George Hirst; 27 ans; Ipswich Town
- Lawrence Shankland; 30 ans; Heart of Midlothian
- Findlay Curtis; 20 ans; Kilmarnock
Calendrier
Voici quand jouera l'Ecosse durant la Coupe du monde:
Classement
L'Ecosse affrontera le Brésil, Haïti et le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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