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L'Ecosse à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Scotland players pose for a team photo ahead of the World Cup 2026 group C qualifying soccer match between Greece and Scotland, in Piraeus port, near Athens, Greece, Saturday, Nov. 15, 2025. (A ...
L'équipe d'Ecosse, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Ecosse à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0011.06.2026, 10:00

L'Ecosse évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Brésil, Haïti et le Maroc. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Ecosse participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Angus Gunn; 30 ans; Nottingham Forest
  • Liam Kelly; 30 ans; Rangers
  • Craig Gordon; 43 ans; Heart of Midlothian

Défenseurs

  • Aaron Hickey; 24 ans; Brentford
  • Andy Robertson (C); 32 ans; Liverpool
  • Grant Hanley; 34 ans; Hibernian
  • Kieran Tierney; 29 ans; Celtic
  • Jack Hendry; 31 ans; Al-Ettifaq
  • John Souttar; 29 ans; Rangers
  • Dominic Hyam; 30 ans; Wrexham
  • Nathan Patterson; 24 ans; Everton
  • Anthony Ralston; 27 ans; Celtic
  • Scott McKenna; 29 ans; Dinamo Zagreb

Milieux de terrain

  • Scott McTominay; 29 ans; Napoli
  • John McGinn; 31 ans; Aston Villa
  • Tyler Fletcher; 19 ans; Manchester United
  • Ryan Christie; 31 ans; Bournemouth
  • Lewis Ferguson; 26 ans; Bologna
  • Kenny McLean; 34 ans; Norwich City

Attaquants

  • Lyndon Dykes; 30 ans; Charlton Athletic
  • Ché Adams; 29 ans; Torino
  • Ross Stewart; 29 ans; Southampton
  • Ben Gannon-Doak; 20 ans; Bournemouth
  • George Hirst; 27 ans; Ipswich Town
  • Lawrence Shankland; 30 ans; Heart of Midlothian
  • Findlay Curtis; 20 ans; Kilmarnock

Calendrier

Voici quand jouera l'Ecosse durant la Coupe du monde:

Classement

L'Ecosse affrontera le Brésil, Haïti et le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)

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