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Foot: l'Italie aurait trouvé son nouveau sélectionneur

FROSINONE, ITALY - AUGUST 18: Andrea Pirlo, head coach of Sampdoria, looks on during the Serie B match between Frosinone and UC Sampdoria at Stadio Benito Stirpe on August 18, 2024 in Frosinone, Italy ...
Pirlo sur le banc de la Sampdoria.image: Getty

L'Italie aurait trouvé son nouveau sélectionneur

Désireuse de recruter Pep Guardiola, la Nazionale aurait finalement porté son choix sur une légende du football italien, qui peine à faire ses preuves en tant qu'entraîneur.
25.07.2026, 07:2225.07.2026, 07:22

Pep Guardiola était la priorité de la Fédération italienne, mais le technicien catalan a décliné l’offre. Carlo Ancelotti a lui aussi été approché, sans succès, l’entraîneur de 67 ans étant sous contrat avec la Fédération brésilienne jusqu’en 2030. En quête d’un nouveau sélectionneur, l’Italie semble toutefois avoir trouvé son homme.

Selon les médias italiens et le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Andrea Pirlo devrait signer un contrat jusqu'en 2030. Le champion du monde 2006 succéderait ainsi à Gennaro Gattuso. Les deux hommes avaient remporté ensemble la Coupe du monde en Allemagne, mais Gattuso a récemment échoué à qualifier la Nazionale pour le Mondial en Amérique du Nord, un échec que le coach a assumé en présentant sa démission dans la foulée. L'Italie a ainsi manqué la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot

Andrea Pirlo est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football italien. Avec l'AC Milan, il a remporté deux Ligues des champions. Il a également été sacré champion d'Italie à six reprises sous les couleurs des Rossoneri et de la Juventus. Surnommé «l'Architecte», il a disputé 116 matchs avec la sélection italienne et aurait désormais pour mission de ramener la Squadra Azzurra au premier plan, cette fois en tant que sélectionneur.

Il s'agirait du plus grand défi de sa carrière d'entraîneur, jusque-là loin d'être couronnée de succès. Pirlo a débuté sur le banc de la Juventus en 2020, après y avoir passé quatre saisons comme joueur. Malgré une victoire en Coupe d'Italie, il a été licencié au terme d'une seule saison. Il a ensuite connu des expériences peu concluantes en Turquie, à Fatih Karagümrük, puis en Serie B avec la Sampdoria de Gênes. Depuis un an, il entraîne United FC à Dubaï, où il est sous contrat jusqu'en 2027.

Malgré ce parcours mitigé, Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne de football, et son conseiller Leonardo auraient porté leur choix sur l'ancien maître à jouer de la Nazionale. Maldini avait récemment évoqué l'urgence de trancher, la Ligue des nations débutant dès le mois de septembre. L'Italie affrontera la Belgique, la Turquie et la France dans la ligue A. La véritable première échéance débutera toutefois l'an prochain avec les qualifications pour le Championnat d'Europe.

(nih/roc)

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