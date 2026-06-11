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La Colombie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Colombia players pose for a team photo before an international friendly soccer match against Australia, Tuesday, Nov. 18, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa, File) WCup Colombia Socce ...
L'équipe de Colombie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026.Image: keystone

La Colombie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Colombie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2611.06.2026, 10:26

La Colombie évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Portugal, la RD Congo et l'Ouzbékistan. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Colombie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • David Ospina; 37 ans; Atlético Nacional
  • Camilo Vargas; 37 ans; Atlas
  • Álvaro Montero; 31 ans; Vélez Sarsfield

Défenseurs

  • Daniel Muñoz; 30 ans; Crystal Palace
  • Jhon Lucumí; 27 ans; Bologna
  • Santiago Arias; 34 ans; Independiente
  • Yerry Mina; 31 ans; Cagliari
  • Gustavo Puerta; 22 ans; Racing Santander
  • Johan Mojica; 33 ans; Mallorca
  • Willer Ditta; 28 ans; Cruz Azul
  • Deiver Machado; 32 ans; Nantes
  • Davinson Sánchez; 29 ans; Galatasaray

Milieux de terrain

  • Kevin Castaño; 25 ans; River Plate
  • Richard Ríos; 26 ans; Benfica
  • Jorge Carrascal; 28 ans; Flamengo
  • James Rodríguez (C); 34 ans; Minnesota United FC
  • Jhon Arias; 28 ans; Palmeiras
  • Juan Portilla; 27 ans; Athletico Paranaense
  • Jefferson Lerma; 31 ans; Crystal Palace
  • Juan Fernando Quintero; 33 ans; River Plate

Attaquants

  • Luis Díaz; 29 ans; Bayern Munich
  • Jhon Córdoba; 33 ans; Krasnodar
  • Cucho Hernández; 27 ans; Real Betis
  • Jaminton Campaz; 26 ans; Rosario Central
  • Luis Suárez; 28 ans; Sporting CP
  • Andrés Gómez; 23 ans; Vasco da Gama

Calendrier

Voici quand jouera la Colombie durant la Coupe du monde:

Classement

La Colombie affrontera le Portugal, la RD Congo et l'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:

(leo/adapt. btr)

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