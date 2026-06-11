La Colombie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Colombie lors de la Coupe du monde 2026.
La Colombie évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Portugal, la RD Congo et l'Ouzbékistan. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Colombie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- David Ospina; 37 ans; Atlético Nacional
- Camilo Vargas; 37 ans; Atlas
- Álvaro Montero; 31 ans; Vélez Sarsfield
Défenseurs
- Daniel Muñoz; 30 ans; Crystal Palace
- Jhon Lucumí; 27 ans; Bologna
- Santiago Arias; 34 ans; Independiente
- Yerry Mina; 31 ans; Cagliari
- Gustavo Puerta; 22 ans; Racing Santander
- Johan Mojica; 33 ans; Mallorca
- Willer Ditta; 28 ans; Cruz Azul
- Deiver Machado; 32 ans; Nantes
- Davinson Sánchez; 29 ans; Galatasaray
Milieux de terrain
- Kevin Castaño; 25 ans; River Plate
- Richard Ríos; 26 ans; Benfica
- Jorge Carrascal; 28 ans; Flamengo
- James Rodríguez (C); 34 ans; Minnesota United FC
- Jhon Arias; 28 ans; Palmeiras
- Juan Portilla; 27 ans; Athletico Paranaense
- Jefferson Lerma; 31 ans; Crystal Palace
- Juan Fernando Quintero; 33 ans; River Plate
Attaquants
- Luis Díaz; 29 ans; Bayern Munich
- Jhon Córdoba; 33 ans; Krasnodar
- Cucho Hernández; 27 ans; Real Betis
- Jaminton Campaz; 26 ans; Rosario Central
- Luis Suárez; 28 ans; Sporting CP
- Andrés Gómez; 23 ans; Vasco da Gama
Calendrier
Voici quand jouera la Colombie durant la Coupe du monde:
Classement
La Colombie affrontera le Portugal, la RD Congo et l'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe K:
(leo/adapt. btr)
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