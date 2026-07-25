Une équipe rend visite à Trump, ses fans sont furieux

Donald Trump a reçu un maillot des Dodgers jeudi. Keystone

Cette équipe rend visite à Trump, ses fans sont furieux

Les joueurs de baseball des Dodgers ont été reçus par le président américain malgré la colère de leurs supporters. Plusieurs joueurs ont boycotté la cérémonie.

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Les Los Angeles Dodgers, champions du monde en titre de baseball, ont été reçus à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump. A cette occasion, le propriétaire de l’équipe, Mark Walter, lui a remis une bague de champion personnalisée ainsi qu’un maillot portant le numéro 47. Tous les joueurs n’ont cependant pas assisté à la cérémonie organisée dans la roseraie.

La décision du club a suscité de vives critiques parmi les supporters, dans un contexte marqué par les récentes opérations de l’ICE visant des migrants hispanophones à Los Angeles. Les services américains de l’immigration ont notamment mené des perquisitions dans des usines textiles, des stations de lavage automobile et d’autres entreprises. Les manifestations organisées en réaction à ces opérations ont donné lieu à des affrontements avec les forces de sécurité, faisant de nombreux blessés. Une part importante du public des Dodgers est issue de la communauté latino-américaine.

Les joueurs Mookie Betts et Enrique Hernández n’ont pas fait le déplacement. Le Portoricain Hernández a expliqué qu’il se remettait d’une blessure, tout en précisant qu’il ne se serait «de toute façon pas rendu» à la Maison-Blanche. Selon plusieurs médias, le lanceur Edgardo Henriquez était lui aussi absent. La superstar japonaise Shohei Ohtani a en revanche participé à la cérémonie, comme la majorité de l’effectif.



Il s’agissait de la deuxième visite des Dodgers auprès de Donald Trump en deux ans. L’an dernier, l’équipe avait remporté les World Series de la Ligue majeure de baseball pour la deuxième saison consécutive, en battant les Toronto Blue Jays par quatre victoires à trois.

Les Oklahoma City Thunder, champions NBA en 2025, avaient officiellement renoncé à leur réception à la Maison-Blanche en mars, invoquant des contraintes de calendrier. Les New York Knicks, sacrés en juin, n’ont pas encore indiqué s’ils accepteraient à leur tour l’invitation. La franchise évolue pourtant dans la ville natale de Donald Trump.



(t-online)