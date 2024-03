L'Empereur du mercato est dans de sales draps

Le média Tipsbladet affirme qu'il disposerait également de documents prouvant qu'une entreprise liée à Fabrizio Romano aurait elle-même contacté des clubs en leur proposant ses services. En contrepartie d'un paiement, l'Italien leur donnerait de la visibilité via ses publications sur les réseaux sociaux (il a au total 47 millions de followers sur X et Instagram).

Via ses comptes sur X et Instagram et ses apparitions télévisées, l'Italien de 31 ans s'est érigé comme le spécialiste absolu du mercato, archi-connecté et toujours très bien informé. Lorsqu'il annonce un transfert avec son désormais fameux «Here we go», celui-ci se concrétise généralement.

Après plus de trois ans de développement, la marque suisse «Thömus» a présenté un VTT qui pèse 9,8 kg et est adapté de A à Z aux besoins de Mathias Flückiger et de son équipe.

Pour une fois, ce n'étaient pas les coureurs qui étaient la star du récent rendez-vous médiatique organisé par l'équipe professionnelle «Thömus maxon», mais leur vélo. Rien de plus normal: Mathias Flückiger et Alessandra Keller, les figures de proue de l'équipe, n'avaient pas grand-chose à raconter sur leur saison puisqu'aucune course n'a encore été disputée et que leur grand objectif de l'année (les Jeux olympiques) n'est que dans cinq mois.