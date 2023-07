Sophia Smith a profité de son doublé pour faire passer un message durant le Mondial féminin 2023. Keystone

Derrière le geste d'une joueuse américaine, le deuil et un message

Sophia Smith a inscrit un doublé pour la sélection américaine à la Coupe du monde de football et célébré avec un geste intrigant.

Pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde de football, les Etats-Unis ont évité le piège du Vietnam: victoire 3-0 après une grosse domination. Sophia Smith a inscrit un doublé. Une fois son deuxième but validé par la VAR, la joueuse américaine, après quelques accolades avec ses coéquipières, a mimé une bouche fermée et un jet de clef.

Une célébration étonnante qui n'a pas manqué d'interroger. Si le geste est d'abord paru anecdotique, des premières explications sont venues de la presse américaine. La raison est à trouver dans une mort tragique, celle de Katie Meyer. La défunte gardienne de l'équipe de Stanford a mis fin à ses jours le 1er mars 2022, laissant un campus universitaire sous le choc et des coéquipières endeuillées, abasourdies.

Vidéo: watson

Un suicide qui, selon les parents de la jeune femme, est lié en partie à des sanctions disciplinaires qui auraient touché profondément la capitaine de l'équipe de foot féminine. Mais les parents ont aussi souligné la pression qui écrasait les épaules de leur fille.

Quelle était la mesure disciplinaire? Katie Meyer aurait renversé intentionnellement du café sur un joueur de football de l'université en août 2021 alors qu'elle faisait du vélo. Selon USA Today , qui a pu consulter le dossier, le footballeur en question aurait agressé sexuellement une footballeuse, alors mineure.

«Katie's go-to»

Mimer cette bouche fermée et jeter la clé - une célébration surnommée la «Katie's go-to» par ses amies - est en fait un hommage de l'attaquante Sophia Smith et de la défenseure centrale Naomi Girma à leur regrettée meilleure amie et ancienne coéquipière. Une célébration qui remonte à 2019, lorsque Meyer a sauvé deux tirs au but cruciaux pour guider Stanford vers le titre national.

Le chagrin s'est transformé en élan de solidarité. Sur le site The Player's Tribune, Naomi Girma écrit encore un texte intitulé sobrement «This is for Katie». Un texte poignant, traversant les moments de joie vécus par les jeunes femmes, entre leur virée à Londres et les flâneries au Starbucks, avant que la plume de Girma ne bascule dans le mal qui ronge de nombreux étudiants-athlètes aux Etats-Unis:

«Les étudiants-athlètes luttent en silence» Naomi Girma

Le décès de Meyer inspire une génération d'étudiants-athlètes qui osent parler de leurs blessures morales. Sophia Smith et Naomi Girma ont décidé d'en faire une mission, pour déstigmatiser le phénomène.

Si bien que l'équipe nationale féminine des Etats-Unis a conclu un partenariat avec «Common Goal» pour garantir que la santé mentale soit une priorité de cette Coupe du monde.