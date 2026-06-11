L'Irak à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Irak lors de la Coupe du monde 2026.
L'Irak évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la France, le Sénégal et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Irak participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Fahad Talib; 31 ans; Al-Talaba
- Jalal Hassan (C); 35 ans; Al-Zawraa
- Ahmed Basil; 29 ans; Al-Shorta
Défenseurs
- Rebin Sulaka; 34 ans; Port
- Hussein Ali; 24 ans; Pogoń Szczecin
- Zaid Tahseen; 25 ans; Pakhtakor
- Akam Hashim; 27 ans; Al-Zawraa
- Manaf Younis; 29 ans; Al-Shorta
- Ahmed Maknzi; 24 ans; Al-Karma
- Merchas Doski; 26 ans; Viktoria Plzeň
- Mustafa Saadoon; 25 ans; Al-Shorta
- Frans Putros; 32 ans; Persib
Milieux de terrain
- Youssef Amyn; 22 ans; AEK Larnaca
- Ibrahim Bayesh; 26 ans; Al Dhafra
- Zidane Iqbal; 23 ans; Utrecht
- Amir Al-Ammari; 28 ans; Cracovia
- Kevin Yakob; 25 ans; AGF
- Aimar Sher; 23 ans; Sarpsborg 08
- Zaid Ismail; 24 ans; Al-Talaba
Attaquants
- Ali Al-Hamadi; 24 ans; Luton Town
- Mohanad Ali; 25 ans; Dibba
- Ahmed Qasem; 22 ans; Nashville SC
- Ali Yousif; 30 ans; Al-Talaba
- Ali Jasim; 22 ans; Al-Najma
- Aymen Hussein; 30 ans; Al-Karma
- Marko Farji; 22 ans; Venezia
Calendrier
Voici quand jouera l'Irak durant la Coupe du monde:
Classement
L'Irak affrontera la France, le Sénégal et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:
(leo/adapt. btr)
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