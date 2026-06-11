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L'Irak à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Iraq players pose for a team photo prior to the World Cup playoff final soccer match between Iraq and Bolivia in Monterrey, Mexico, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Fernando Llano, File) WCup ...
L'équipe d'Irak, ici lors d'un match en mars 2026.Image: keystone

L'Irak à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Irak lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1611.06.2026, 10:16

L'Irak évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera la France, le Sénégal et la Norvège. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Irak participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Fahad Talib; 31 ans; Al-Talaba
  • Jalal Hassan (C); 35 ans; Al-Zawraa
  • Ahmed Basil; 29 ans; Al-Shorta

Défenseurs

  • Rebin Sulaka; 34 ans; Port
  • Hussein Ali; 24 ans; Pogoń Szczecin
  • Zaid Tahseen; 25 ans; Pakhtakor
  • Akam Hashim; 27 ans; Al-Zawraa
  • Manaf Younis; 29 ans; Al-Shorta
  • Ahmed Maknzi; 24 ans; Al-Karma
  • Merchas Doski; 26 ans; Viktoria Plzeň
  • Mustafa Saadoon; 25 ans; Al-Shorta
  • Frans Putros; 32 ans; Persib

Milieux de terrain

  • Youssef Amyn; 22 ans; AEK Larnaca
  • Ibrahim Bayesh; 26 ans; Al Dhafra
  • Zidane Iqbal; 23 ans; Utrecht
  • Amir Al-Ammari; 28 ans; Cracovia
  • Kevin Yakob; 25 ans; AGF
  • Aimar Sher; 23 ans; Sarpsborg 08
  • Zaid Ismail; 24 ans; Al-Talaba

Attaquants

  • Ali Al-Hamadi; 24 ans; Luton Town
  • Mohanad Ali; 25 ans; Dibba
  • Ahmed Qasem; 22 ans; Nashville SC
  • Ali Yousif; 30 ans; Al-Talaba
  • Ali Jasim; 22 ans; Al-Najma
  • Aymen Hussein; 30 ans; Al-Karma
  • Marko Farji; 22 ans; Venezia

Calendrier

Voici quand jouera l'Irak durant la Coupe du monde:

Classement

L'Irak affrontera la France, le Sénégal et la Norvège lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)

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