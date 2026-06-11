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La Jordanie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Jordan starting players pose for a team photo at the beginning of the third round of the Asian qualifier group B match between South Korea and Jordan for 2026 World Cup at Suwon World Cup Stadium in S ...
L'équipe de Jordanie, ici avant un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Jordanie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Jordanie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2011.06.2026, 10:20

La Jordanie évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Jordanie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Yazeed Abulaila; 33 ans; Al-Hussein
  • Nour Bani Attiah; 33 ans; Al-Faisaly
  • Abdallah Al-Fakhouri; 26 ans; Al-Wehdat

Défenseurs

  • Mohammad Abu Hashish; 31 ans; Al-Karma
  • Abdallah Nasib; 32 ans; Al-Zawraa
  • Husam Abu Dahab; 26 ans; Al-Faisaly
  • Yazan Al-Arab; 30 ans; FC Seoul
  • Mo Abualnadi; 25 ans; Selangor
  • Salim Obaid; 34 ans; Al-Hussein
  • Mohammad Taha; 20 ans; Al-Hussein
  • Saed Al-Rosan; 29 ans; Al-Hussein
  • Ihsan Haddad (C); 32 ans; Al-Hussein
  • Anas Badawi; 28 ans; Al-Faisaly

Milieux de terrain

  • Amer Jamous; 23 ans; Al-Zawraa
  • Noor Al-Rawabdeh; 29 ans; Selangor
  • Rajaei Ayed; 32 ans; Al-Hussein
  • Ibrahim Sadeh; 26 ans; Al-Karma
  • Mohannad Abu Taha; 23 ans; Al-Quwa Al-Jawiya
  • Nizar Al-Rashdan; 27 ans; Qatar SC
  • Mohammad Al-Dawoud; 34 ans; Al-Wehdat

Attaquants

  • Mohammad Abu Zrayq; 28 ans; Raja Casablanca
  • Ali Olwan; 26 ans; Al-Sailiya
  • Musa Al-Taamari; 29 ans; Rennes
  • Odeh Al-Fakhouri; 20 ans; Pyramids
  • Mahmoud Al-Mardi; 32 ans; Al-Hussein
  • Ali Azaizeh; 22 ans; Al-Shabab
  • Mohammad Abu Ghosh; 23 ans; Al-Wehdat

Calendrier

Voici quand jouera la Jordanie durant la Coupe du monde:

Classement

La Jordanie affrontera l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:

(leo/adapt. btr)

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