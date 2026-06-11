La Jordanie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Jordanie lors de la Coupe du monde 2026.
La Jordanie évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Jordanie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Yazeed Abulaila; 33 ans; Al-Hussein
- Nour Bani Attiah; 33 ans; Al-Faisaly
- Abdallah Al-Fakhouri; 26 ans; Al-Wehdat
Défenseurs
- Mohammad Abu Hashish; 31 ans; Al-Karma
- Abdallah Nasib; 32 ans; Al-Zawraa
- Husam Abu Dahab; 26 ans; Al-Faisaly
- Yazan Al-Arab; 30 ans; FC Seoul
- Mo Abualnadi; 25 ans; Selangor
- Salim Obaid; 34 ans; Al-Hussein
- Mohammad Taha; 20 ans; Al-Hussein
- Saed Al-Rosan; 29 ans; Al-Hussein
- Ihsan Haddad (C); 32 ans; Al-Hussein
- Anas Badawi; 28 ans; Al-Faisaly
Milieux de terrain
- Amer Jamous; 23 ans; Al-Zawraa
- Noor Al-Rawabdeh; 29 ans; Selangor
- Rajaei Ayed; 32 ans; Al-Hussein
- Ibrahim Sadeh; 26 ans; Al-Karma
- Mohannad Abu Taha; 23 ans; Al-Quwa Al-Jawiya
- Nizar Al-Rashdan; 27 ans; Qatar SC
- Mohammad Al-Dawoud; 34 ans; Al-Wehdat
Attaquants
- Mohammad Abu Zrayq; 28 ans; Raja Casablanca
- Ali Olwan; 26 ans; Al-Sailiya
- Musa Al-Taamari; 29 ans; Rennes
- Odeh Al-Fakhouri; 20 ans; Pyramids
- Mahmoud Al-Mardi; 32 ans; Al-Hussein
- Ali Azaizeh; 22 ans; Al-Shabab
- Mohammad Abu Ghosh; 23 ans; Al-Wehdat
Calendrier
Voici quand jouera la Jordanie durant la Coupe du monde:
Classement
La Jordanie affrontera l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:
(leo/adapt. btr)
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