La presse alémanique n’en peut plus de Pierluigi Tami

«Lors des éliminatoires pour l'Euro, Yakin n'a pas seulement intégré de nouveaux joueurs prometteurs, comme Zeki Amdouni, Fabian Rieder, Dan Ndoye ou Filip Ugrinic. Il a également élargi son répertoire tactique. Sous sa houlette, la Nati agit de manière plus imprévisible, elle est davantage flexible. Et malgré toute la colère suscitée par les victoires manquées de peu, il ne faut pas oublier que la Suisse reste une bonne équipe. A chaque match, elle était la meilleure des deux nations, la plus dominante, celle avec le plus d'occasions. Ce n'est qu'une crise de résultats»