Les maillots 2023/24 du Red Star (ici la tunique domicile) ont été confectionnés à l'aide de l'intelligence artificielle. image: redstar.fr

Ce club utilise une nouvelle technique folle pour dessiner son maillot

Le Red Star Paris a utilisé l'intelligence artificielle pour créer ses nouvelles tenues. Une démarche innovante mais aussi paradoxale au regard de l'histoire de ce club mythique.

Plus de «Sport»

On ne peut pas dire que les clubs manquent d'idées quand il s'agit de confectionner leurs maillots. On se souvient par exemple du FC Sion qui avait fait dessiner sa tunique par des écoliers en 2022, du Genève-Servette HC qui arborait les noms de tous ses abonnés sur un maillot spécial ou des innombrables tenues conçues pour commémorer ou célébrer un événement. Malgré toutes ces originalités, le Red Star a réussi à encore innover.

Le club parisien de football, qui évolue en National (troisième division) a dévoilé lundi ses maillots domicile et extérieur pour la saison à venir dessinés grâce à... l'intelligence artificielle (IA)! «Une première en France», comme le relève le site spécialisé footpack.fr. Et peut-être même dans le monde.

Pour ce faire, le Red Star a collaboré avec son équipementier Kappa et le studio UVL, adepte de cette technologie. Le résultat a été obtenu en soumettant à l'ordinateur des photos symboliquement fortes pour le club, comme l'explique celui-ci:

«Elle (l'IA) a été nourrie avec des images d’archives du club, des photos d’équipes, des photos du stade, des images de chaque ancien maillot…»

Et voici ce qu'a donné le travail de l'intelligence artificielle:

Le maillot domicile (à gauche) et le maillot extérieur image: redstar.fr

«Du vert mais aussi du bleu, couleur du passé parfois oubliée. Les rayures s’imposent, la machine en dessine partout, la maquette prend forme», résume le club où officie comme coach-assistant l'ex-Sédunois Sébastien Bichard, sans doute soulagé que le job de l'IA n'ait pas abouti à un affreux maillot militaire comme il en a connu au FC Sion...

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les nouvelles tenues contrastent avec celles de la saison dernière:

Le maillot domicile 2022/23 image: redstar.fr

Le maillot extérieur 2022/23 image: redstar.fr

Le Red Star Paris, un club affirmé politiquement

On peut trouver la démarche étonnante pour un club historiquement ancré très à gauche, initialement soutenu par des ouvriers, qui se décrit comme «populaire et humaniste» et dont de nombreux fans continuent à rejeter le foot-business. Car n'est-ce pas là le remplacement de l'Homme par la machine, longtemps craint et combattu par les partis ouvriers?

Le Red Star s'en défend avec une inspiration quasi-philosophique:

«L’IA symbolise parfaitement cette grande évolution, celle de l’Homme et celle du club dont elle s’est nourrie et qu’elle retranscrit, toujours relayée et dirigée par la main créative de l’Homme. Le club, lui, incarne la transmission, celle qu’il crée, en fabriquant l’avenir grâce à l’histoire (...)»

La machine comme reflet de la grandeur de l'Homme, donc.

D'ailleurs, en parlant de maillots et du FC Sion👇 Constantin a une nouvelle idée pour faire parler du FC Sion

Les Parisiens porteront leur nouveau maillot pour la première fois vendredi à Epinal, à l'occasion de la reprise du championnat de National. Pour retrouver la Ligue 2 (qu'ils ont quittée en 2019), ils ont tout intérêt à se montrer aussi inspirés que l'intelligence artificielle.