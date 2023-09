Une banderole crée l'effroi dans le club d'un international suisse

Une fois fois celle-ci retirée, ils ont été d'accord de jouer le match. Une rencontre qu'ils ont remportée 2-1 grâce notamment à un but de Steven Zuber, qui a égalisé à la 36e minute. Au classement, l'international suisse et ses coéquipiers sont cinquièmes, à huit points du leader, l'Olympiakos – qui compte toutefois deux matchs en plus. (yog)

Détail important: les assassins avaient été guidés sur place par les ultras du Panathinaïkos, le groupe Gate 13, comme le rappelle La Provence. Le quotidien marseillais fait aussi savoir que la «Gate 13» et les «Bad Blue Boys» entretiennent des liens depuis plusieurs années, un phénomène courant dans le milieu ultras constitué d'alliances et de rivalités.

La banderole en question? «Free the Boys». En français: «Libérez les garçons». Rien d'affreux à première vue, donc. Sauf que les «Boys» en question font référence à un groupe d'ultras croates – les «Bad Blue Boys» – qui a assassiné un fan de l'AEK en août dernier dans les rues d'Athènes, en le poignardant avant le match de qualif de Ligue des champions entre le club grec et le Dinamo Zagreb.

L'Atlético joue un jeu dangereux avec João Félix

Depuis que le club madrilène a cédé le Portugais au Barça, le joueur explose. L'Atlético a-t-il bien fait de renforcer un adversaire direct?

Le FC Barcelone reçoit le Celta Vigo ce samedi (18h30) en Liga et tout le public aura une nouvelle fois les yeux rivés sur João Félix. Le Portugais, auteur de trois buts en deux matchs, réalise des débuts fracassants avec les blaugranas. «Le plus difficile maintenant est de maintenir le niveau», tempère cet attaquant qui est peut-être en train de confirmer tout le bien que le monde du football pensait de lui quand il brillait avec Benfica en 2019, qu'il claquait un triplé contre l'Eintracht en Ligue Europa et terminait champion national avec des stats élogieuses (15 buts et 7 passes décisives en 26 parties de Liga NOS).