Martin Adam saluant son public après Hongrie-Suisse samedi. image: Keystone

Adulé ou décrié, cet adversaire de la Nati divise à l'Euro

Le Hongrois Martin Adam a fait sensation lorsqu'il est entré en jeu samedi contre la Nati. Sa silhouette imposante, sa barbe fournie et son parcours atypique font de lui l'une des principales stars de l'Euro. Le joueur est néanmoins touché par certaines critiques sur son physique. Il pourrait être de retour ce mercredi contre l'Allemagne.

Il n'est pas passé inaperçu. Tous les regards étaient même braqués sur lui avant qu'il n'entre sur la pelouse, à 10 minutes du terme de la rencontre, samedi lorsque la Suisse menait seulement 2-1 face à la Hongrie.

La raison? Martin Adam est un attaquant comme on en voit rarement. Son physique en impose. Il suffit de jeter un œil à ses mensurations pour comprendre que sa morphologie est davantage adaptée à la pratique du rugby. Le Magyar mesure 1m91, rien de très surprenant jusqu'ici. Son poids en revanche oscillerait entre 90 et 100 kilos. Un beau bébé. Ajoutez à cela une barbe rousse extrêmement fournie et vous tenez un spécimen rare à l'Euro. Un Chabal du football.

Inconnu du grand public il y a encore quelques jours, Adam a rapidement gagné le cœur des fans, pour son physique et surtout ce qu'il incarne. Ils sont peu comme lui à évoluer à un tel niveau et nombreux sont ceux qui ont pu s'identifier à lui. Le joueur rappelle également ce football à l'ancienne, vigoureux et très agressif, moins technique et surtout moins rapide, qui tant à disparaître.

Les plus nostalgiques ont apprécié ce profil différent, idéal pour jouer les longs ballons.

Martin Adam au duel avec Manuel Akanji. Le défenseur de la Nati, pourtant imposant, paraît ici très petit. image: Keystone

Martin Adam doit aussi sa popularité à son étonnant parcours. Il joue actuellement dans l'anonymat le plus total en Corée du Sud, mais était auparavant le meilleur buteur du championnat hongrois. 31 réalisations en 32 matchs, il a terrorisé les défenses et marqué durant sa carrière contre toutes les équipes de première division de son pays. Plus surprenant encore, ce n'est qu'à 27 ans qu'il a porté pour la toute première fois le maillot de sa sélection. La Hongrie a d'ailleurs bien fait de le convier sur le tard. L'attaquant s'est en effet illustré lors des derniers matchs des éliminatoires de l'Euro et a ainsi grandement participé à la qualification de sa nation.

Le numéro neuf hongrois plaît enfin pour son style de vie. «Lors du dernier Euro, j’étais chez moi, en train de boire de la bière», a déclaré Martin Adam au média local Telex. Des propos qui ont résonné auprès des supporters réunis en Allemagne pour ce Championnat d'Europe des nations, supporters qui ne demandent qu'à soutenir leur équipe, célébrer le football et faire la fête.

Mais si Martin Adam est adulé, il est aussi fortement décrié à cause de son poids. Les blagues et les mèmes en tout genre ont envahi les réseaux sociaux après le match Hongrie-Suisse et cela semble avoir touché le Magyar. «J’ai vu quelques blagues. D’habitude, ça me fait rire», a-t-il confié en conférence de presse, semblant quelque peu abattu et désabusé.

«Je suis né comme ça, c’est ma morphologie. Je ne peux pas changer, je ne peux pas changer la génétique. C’est tout ce que je peux dire» Martin Adam

La Hongrie défie désormais l'Allemagne mercredi à 18h. Un match que les Suisses ne manqueront pas puisqu'il concerne le groupe de la Nati. Martin Adam sera à n'en pas douter une attraction, du moins s'il foule le terrain. Une réalisation et il ferait certainement taire une partie de ses détracteurs. S'il inscrit le but de la victoire contre la Mannschaft, ce ne sera toutefois pas parce que certains mèmes l'ont énervé, a tenu à préciser la tête haute l'étonnant attaquant de la Hongrie.