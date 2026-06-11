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La Norvège à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

epa12166767 Players of Norway pose for a team photo ahead of the FIFA World Cup 26 qualification match between Estonia and Norway in Tallinn, Estonia, 09 June 2025. EPA/TOMS KALNINS
L'équipe de Norvège, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Norvège à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Norvège lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1711.06.2026, 10:17

La Norvège évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la France, le Sénégal et l'Irak. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Norvège participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Ørjan Nyland; 35 ans; Sevilla
  • Sander Tangvik; 23 ans; Hamburger SV
  • Egil Selvik; 28 ans; Watford

Défenseurs

  • Kristoffer Ajer; 28 ans; Brentford
  • Leo Østigård; 26 ans; Genoa
  • David Møller Wolfe; 24 ans; Wolverhampton Wanderers
  • Fredrik André Bjørkan; 27 ans; Bodø/Glimt
  • Marcus Holmgren Pedersen; 25 ans; Torino
  • Torbjørn Heggem; 27 ans; Bologna
  • Sondre Langås; 25 ans; Derby County
  • Henrik Falchener; 23 ans; Viking

Milieux de terrain

  • Morten Thorsby; 30 ans; Cremonese
  • Patrick Berg; 28 ans; Bodø/Glimt
  • Sander Berge; 28 ans; Fulham
  • Martin Ødegaard (C); 27 ans; Arsenal
  • Fredrik Aursnes; 30 ans; Benfica
  • Kristian Thorstvedt; 27 ans; Sassuolo
  • Thelo Aasgaard; 24 ans; Rangers
  • Andreas Schjelderup; 22 ans; Benfica
  • Oscar Bobb; 22 ans; Fulham
  • Jens Petter Hauge; 26 ans; Bodø/Glimt

Attaquants

  • Alexander Sørloth; 30 ans; Atlético Madrid
  • Erling Haaland; 25 ans; Manchester City
  • Jørgen Strand Larsen; 26 ans; Crystal Palace
  • Antonio Nusa; 21 ans; RB Leipzig
  • Julian Ryerson; 28 ans; Borussia Dortmund

Calendrier

Voici quand jouera la Norvège durant la Coupe du monde:

Classement

La Norvège affrontera la France, le Sénégal et l'Irak lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)

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