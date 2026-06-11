L'équipe de Norvège, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La Norvège à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Norvège lors de la Coupe du monde 2026.

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La Norvège évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la France, le Sénégal et l'Irak. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Norvège participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Ørjan Nyland; 35 ans; Sevilla

Sander Tangvik; 23 ans; Hamburger SV

Egil Selvik; 28 ans; Watford Défenseurs Kristoffer Ajer; 28 ans; Brentford

Leo Østigård; 26 ans; Genoa

David Møller Wolfe; 24 ans; Wolverhampton Wanderers

Fredrik André Bjørkan; 27 ans; Bodø/Glimt

Marcus Holmgren Pedersen; 25 ans; Torino

Torbjørn Heggem; 27 ans; Bologna

Sondre Langås; 25 ans; Derby County

Henrik Falchener; 23 ans; Viking Milieux de terrain Morten Thorsby; 30 ans; Cremonese

Patrick Berg; 28 ans; Bodø/Glimt

Sander Berge; 28 ans; Fulham

Martin Ødegaard (C); 27 ans; Arsenal

Fredrik Aursnes; 30 ans; Benfica

Kristian Thorstvedt; 27 ans; Sassuolo

Thelo Aasgaard; 24 ans; Rangers

Andreas Schjelderup; 22 ans; Benfica

Oscar Bobb; 22 ans; Fulham

Jens Petter Hauge; 26 ans; Bodø/Glimt Attaquants Alexander Sørloth; 30 ans; Atlético Madrid

Erling Haaland; 25 ans; Manchester City

Jørgen Strand Larsen; 26 ans; Crystal Palace

Antonio Nusa; 21 ans; RB Leipzig

Julian Ryerson; 28 ans; Borussia Dortmund

Calendrier

Voici quand jouera la Norvège durant la Coupe du monde:

Classement

La Norvège affrontera la France, le Sénégal et l'Irak lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:

(leo/adapt. btr)