La Norvège à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Norvège lors de la Coupe du monde 2026.
La Norvège évoluera dans le groupe I de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la France, le Sénégal et l'Irak. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Norvège participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Ørjan Nyland; 35 ans; Sevilla
- Sander Tangvik; 23 ans; Hamburger SV
- Egil Selvik; 28 ans; Watford
Défenseurs
- Kristoffer Ajer; 28 ans; Brentford
- Leo Østigård; 26 ans; Genoa
- David Møller Wolfe; 24 ans; Wolverhampton Wanderers
- Fredrik André Bjørkan; 27 ans; Bodø/Glimt
- Marcus Holmgren Pedersen; 25 ans; Torino
- Torbjørn Heggem; 27 ans; Bologna
- Sondre Langås; 25 ans; Derby County
- Henrik Falchener; 23 ans; Viking
Milieux de terrain
- Morten Thorsby; 30 ans; Cremonese
- Patrick Berg; 28 ans; Bodø/Glimt
- Sander Berge; 28 ans; Fulham
- Martin Ødegaard (C); 27 ans; Arsenal
- Fredrik Aursnes; 30 ans; Benfica
- Kristian Thorstvedt; 27 ans; Sassuolo
- Thelo Aasgaard; 24 ans; Rangers
- Andreas Schjelderup; 22 ans; Benfica
- Oscar Bobb; 22 ans; Fulham
- Jens Petter Hauge; 26 ans; Bodø/Glimt
Attaquants
- Alexander Sørloth; 30 ans; Atlético Madrid
- Erling Haaland; 25 ans; Manchester City
- Jørgen Strand Larsen; 26 ans; Crystal Palace
- Antonio Nusa; 21 ans; RB Leipzig
- Julian Ryerson; 28 ans; Borussia Dortmund
Calendrier
Voici quand jouera la Norvège durant la Coupe du monde:
Classement
La Norvège affrontera la France, le Sénégal et l'Irak lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe I:
(leo/adapt. btr)
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