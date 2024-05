Le président du FC Sion en a gros sur la patate contre l'ASF. Image: KEYSTONE

Christian Constantin est furieux

Le président du FC Sion ne décolère pas après la demi-finale de Coupe perdue face à Lugano (0-2). Après avoir demandé – en vain – à l'ASF de rejouer le match, il veut saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Christian Constantin ne désarme jamais !

Le président du FC Sion va engager un combat juridique auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour demander de rejouer la demi-finale de Coupe de Suisse perdue à Tourbillon le samedi 27 avril contre le FC Lugano (0-2), fait savoir Blick.

Christian Constantin (au second plan) ne décolère pas après la défaite face à Lugano. Image: KEYSTONE

En cause: le penalty inexistant, selon «CC», accordé aux Tessinois par l'arbitre Urs Schnyder et qui a amené le 0-2. Le président sédunois s'offusque que le dispositif vidéo (VAR) n'ait pas été installé pour cette demi-finale, alors que l'autre rencontre du dernier carré (Winterthour-Servette) en était équipée. Le club valaisan avait déjà demandé à l’Association Suisse de Football (ASF) de rejouer cette rencontre. Une requête refusée vendredi.

Sûr de son bon droit, Christian Constantin estime que ce match contre Lugano n’aurait jamais dû se dérouler sans l’assistance de la VAR. Après la partie, il avait eu des mots très durs dans les médias contre l'arbitre Urs Schnyder, estimant notamment que ce dernier «devrait laisser sa place à des plus jeunes qui ont un plus grand potentiel», qu'il avait «faussé la partie» et était «le 12e homme de Lugano».

Christian Constantin dézingue l'arbitre après Sion-Lugano

Ces paroles valent à «CC» une procédure – en cours – de l'ASF à son encontre. Son fils, le directeur sportif du FC Sion Barthélémy Constantin, a déjà écopé de quatre matchs de suspension et d'une amende de 400 francs pour avoir insulté Urs Schnyder à la fin de la rencontre. (yog/ats)