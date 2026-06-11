La Suède à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Suède lors de la Coupe du monde 2026.
La Suède évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Suède participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Jacob Widell Zetterström; 27 ans; Derby County
- Viktor Johansson; 27 ans; Stoke City
- Kristoffer Nordfeldt; 36 ans; AIK
Défenseurs
- Gustaf Lagerbielke; 26 ans; Braga
- Victor Lindelöf (C); 31 ans; Aston Villa
- Isak Hien; 27 ans; Atalanta
- Gabriel Gudmundsson; 27 ans; Leeds United
- Herman Johansson; 28 ans; FC Dallas
- Daniel Svensson; 24 ans; Borussia Dortmund
- Hjalmar Ekdal; 27 ans; Burnley
- Carl Starfelt; 31 ans; Celta Vigo
- Eric Smith; 29 ans; FC St. Pauli
- Alexander Bernhardsson; 27 ans; Holstein Kiel
- Elliot Stroud; 23 ans; Mjällby AIF
Milieux de terrain
- Lucas Bergvall; 20 ans; Tottenham Hotspur
- Benjamin Nygren; 24 ans; Celtic
- Ken Sema; 32 ans; Pafos
- Jesper Karlström; 30 ans; Udinese
- Yasin Ayari; 22 ans; Brighton & Hove Albion
- Mattias Svanberg; 27 ans; VfL Wolfsburg
- Besfort Zeneli; 23 ans; Union Saint-Gilloise
Attaquants
- Alexander Isak; 26 ans; Liverpool
- Anthony Elanga; 24 ans; Newcastle United
- Viktor Gyökeres; 28 ans; Arsenal
- Gustaf Nilsson; 29 ans; Club Brugge
- Taha Ali; 27 ans; Malmö FF
Calendrier
Voici quand jouera la Suède durant la Coupe du monde:
Classement
La Suède affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:
(leo/adapt. btr)
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber