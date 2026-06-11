L'équipe de Suède, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La Suède à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Suède lors de la Coupe du monde 2026.

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La Suède évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Suède participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Jacob Widell Zetterström; 27 ans; Derby County

Viktor Johansson; 27 ans; Stoke City

Kristoffer Nordfeldt; 36 ans; AIK Défenseurs Gustaf Lagerbielke; 26 ans; Braga

Victor Lindelöf (C); 31 ans; Aston Villa

Isak Hien; 27 ans; Atalanta

Gabriel Gudmundsson; 27 ans; Leeds United

Herman Johansson; 28 ans; FC Dallas

Daniel Svensson; 24 ans; Borussia Dortmund

Hjalmar Ekdal; 27 ans; Burnley

Carl Starfelt; 31 ans; Celta Vigo

Eric Smith; 29 ans; FC St. Pauli

Alexander Bernhardsson; 27 ans; Holstein Kiel

Elliot Stroud; 23 ans; Mjällby AIF Milieux de terrain Lucas Bergvall; 20 ans; Tottenham Hotspur

Benjamin Nygren; 24 ans; Celtic

Ken Sema; 32 ans; Pafos

Jesper Karlström; 30 ans; Udinese

Yasin Ayari; 22 ans; Brighton & Hove Albion

Mattias Svanberg; 27 ans; VfL Wolfsburg

Besfort Zeneli; 23 ans; Union Saint-Gilloise Attaquants Alexander Isak; 26 ans; Liverpool

Anthony Elanga; 24 ans; Newcastle United

Viktor Gyökeres; 28 ans; Arsenal

Gustaf Nilsson; 29 ans; Club Brugge

Taha Ali; 27 ans; Malmö FF

Calendrier

Voici quand jouera la Suède durant la Coupe du monde:

Classement

La Suède affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)