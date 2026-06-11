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La Suède à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

The Swedish players stand for the tradition team photo ahead of the FIFA 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Switzerland and Sweden, at the Stade de Geneve stadium, in Geneva, Switz ...
L'équipe de Suède, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Suède à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Suède lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0911.06.2026, 10:09

La Suède évoluera dans le groupe F de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Suède participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Jacob Widell Zetterström; 27 ans; Derby County
  • Viktor Johansson; 27 ans; Stoke City
  • Kristoffer Nordfeldt; 36 ans; AIK

Défenseurs

  • Gustaf Lagerbielke; 26 ans; Braga
  • Victor Lindelöf (C); 31 ans; Aston Villa
  • Isak Hien; 27 ans; Atalanta
  • Gabriel Gudmundsson; 27 ans; Leeds United
  • Herman Johansson; 28 ans; FC Dallas
  • Daniel Svensson; 24 ans; Borussia Dortmund
  • Hjalmar Ekdal; 27 ans; Burnley
  • Carl Starfelt; 31 ans; Celta Vigo
  • Eric Smith; 29 ans; FC St. Pauli
  • Alexander Bernhardsson; 27 ans; Holstein Kiel
  • Elliot Stroud; 23 ans; Mjällby AIF

Milieux de terrain

  • Lucas Bergvall; 20 ans; Tottenham Hotspur
  • Benjamin Nygren; 24 ans; Celtic
  • Ken Sema; 32 ans; Pafos
  • Jesper Karlström; 30 ans; Udinese
  • Yasin Ayari; 22 ans; Brighton & Hove Albion
  • Mattias Svanberg; 27 ans; VfL Wolfsburg
  • Besfort Zeneli; 23 ans; Union Saint-Gilloise

Attaquants

  • Alexander Isak; 26 ans; Liverpool
  • Anthony Elanga; 24 ans; Newcastle United
  • Viktor Gyökeres; 28 ans; Arsenal
  • Gustaf Nilsson; 29 ans; Club Brugge
  • Taha Ali; 27 ans; Malmö FF

Calendrier

Voici quand jouera la Suède durant la Coupe du monde:

Classement

La Suède affrontera les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe F:

(leo/adapt. btr)

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