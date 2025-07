Ces nouveaux maillots affolent les réseaux sociaux

Pensionnaire de première division autrichienne, le TSV Hartberg a dévoilé il y a quelques jours ses maillots pour la saison 2025-2026. Des tuniques pour le moins surprenantes, qui n’ont pas manqué de faire réagir!

Le TSV Hartberg n’en est pas à son coup d’essai. Déjà la saison dernière, il avait enflammé la Toile en proposant à ses fans des maillots bardés de sponsors.

L’opération a été rééditée cette année, et il semblerait que le club de Bundesliga autrichienne soit allé encore plus loin. Rien que sur le torse, on dénombre une quinzaine de logos, parmi lesquels ceux du club, de l’équipementier et de la ligue. Au total, plus d’une vingtaine de sigles ornent les kits, qu’ils soient prévus pour les matchs à domicile ou à l’extérieur.

Les kits du TSV Hartberg ⬇️ image: TSV Hartberg

Ces maillots sont bien loin des tuniques épurées des grands clubs, qui ne présentent qu'un seul sponsor sur l’avant, prêt à débourser une somme conséquente pour occuper cet emplacement stratégique.

Alors forcément, le TSV Hartberg fait face à quelques moqueries sur les réseaux. «Je suis sûr que s'ils avaient eu la possibilité de mettre des sponsors sur leur slibard, ils l’auraient fait», a ainsi commenté un internaute amusé sur X. D'autres ont comparé la tenue à Times Square.

Cependant, certains y voient un véritable coup de génie. D’une part, parce que le modeste club autrichien n’a pas les moyens d’attirer un sponsor majeur, et qu’il s’en sort sans doute mieux en commercialiant plusieurs emplacements à très bas coût. D’autre part, parce qu’en procédant ainsi, il se démarque des autres équipes et fait parler de lui. Les kits ont d'ailleurs été partagés aux quatre coins de l’Europe.

Certains sponsors présents sur les maillots ont même retenu l'attention des internautes. C’est le cas de la marque Profertil, un médicament destiné à améliorer la fertilité masculine. Il faut dire que sous le nom du produit figure un dessin de spermatozoïde, accompagné d'un terme pour le moins explicite: «Spermbooster».

Ce placement n’a rien d’un hasard. Selon L’Equipe, le médicament est fabriqué par Lenus Pharma, une entreprise fondée par Brigitte Annerl, actuelle présidente du TSV Hartberg. Un coup de pub doublement réussi!

(roc)