Hammam, cinéma, 6 salles de bains: la villa de Shaqiri fait jaser

La star de l'équipe de Suisse prévoit de construire une luxueuse maison à Rheinfelden (AG). Elle avait obtenu le permis, mais des voisins ont fait opposition et obtenu gain de cause. Tout se décidera devant le Tribunal fédéral.

Quatre chambres à coucher et six salles de bains, une piscine avec pergola et jacuzzi ainsi qu'une salle de cinéma de 35 mètres carrés, une salle de fitness et un hammam: rien ne manque à la future villa de Xherdan Shaqiri sur la Kapuzinerberg de Rheinfelden (AG). A une exception près, et pas des moindres: un permis de construire juridiquement valable.