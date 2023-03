image: keystone/shutterstock

Coup de tonnerre au Bayern: Nagelsmann limogé et nouveau coach déjà connu

Le Bayern Munich a viré son entraîneur avec effet immédiat jeudi. Et c'est une vieille connaissance qui va prendre sa succession.

On ne rigole pas au Bayern Munich. Julian Nagelsmann l'a appris à ses dépens ce jeudi soir. Selon plusieurs médias allemands et le toujours très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, le jeune coach (35 ans) a été limogé avec effet immédiat!

En cause, les résultats mitigés – pour les très hauts standards du Bayern – en Bundesliga depuis le début d'année (4 nuls et 2 défaites en onze matchs). Un coup de frein qui a permis au Borussia Dortmund de revenir au classement et même de dépasser les Bavarois le week-end dernier. Les «jaune et noir» comptent désormais un point d'avance sur le Bayern, battu dimanche à Leverkusen (2-1). Un revers qui a donc été celui de trop pour Julian Nagelsmann.

Et selon les mêmes sources, c'est Thomas Tuchel qui va devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich. L'Allemand, ex-coach de Dortmund, du PSG et de Chelsea, entre autres, vit à Munich et était sans club depuis son limogeage de Chelsea en septembre 2022.

Le Bayern Munich – qui recevra Dortmund lors du choc au sommet le 1er avril – est encore en course pour le triplé championnat, coupe d'Allemagne et Ligue des champions. Dans cette dernière compétition, les Bavarois – bourreaux du PSG en 8e de finale – défieront Manchester City en quarts mi-avril.