L'équipe de Belgique, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La Belgique à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Belgique lors de la Coupe du monde 2026.

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La Belgique évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Belgique participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Thibaut Courtois; 34 ans; Real Madrid

Senne Lammens; 23 ans; Manchester United

Mike Penders; 20 ans; Strasbourg Défenseurs Zeno Debast; 22 ans; Sporting CP

Arthur Theate; 26 ans; Eintracht Frankfurt

Brandon Mechele; 33 ans; Club Brugge

Maxim De Cuyper; 25 ans; Brighton & Hove Albion

Thomas Meunier; 34 ans; Lille

Koni De Winter; 23 ans; Milan

Joaquin Seys; 21 ans; Club Brugge

Timothy Castagne; 30 ans; Fulham

Nathan Ngoy; 23 ans; Lille Milieux de terrain Axel Witsel; 37 ans; Girona

Kevin De Bruyne; 34 ans; Napoli

Youri Tielemans (C); 29 ans; Aston Villa

Diego Moreira; 21 ans; Strasbourg

Hans Vanaken; 33 ans; Club Brugge

Alexis Saelemaekers; 26 ans; Milan

Nicolas Raskin; 25 ans; Rangers

Amadou Onana; 24 ans; Aston Villa Attaquants Romelu Lukaku; 33 ans; Napoli

Leandro Trossard; 31 ans; Arsenal

Jérémy Doku; 24 ans; Manchester City

Dodi Lukébakio; 28 ans; Benfica

Charles De Ketelaere; 25 ans; Atalanta

Matias Fernandez-Pardo; 21 ans; Lille

Calendrier

Voici quand jouera la Belgique durant la Coupe du monde:

Classement

La Belgique affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:

(leo/adapt. btr)