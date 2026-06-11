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La Belgique à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

epa12445670 Belgium&#039;s team lines up for a photo before the the 2026 FIFA World Cup UEFA Qualifiers match between Belgium and North Macedonia in Ghent, Belgium, 10 October 2025. EPA/OLIVIER HOSLET
L'équipe de Belgique, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Belgique à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Belgique lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1011.06.2026, 10:11

La Belgique évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Belgique participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Thibaut Courtois; 34 ans; Real Madrid
  • Senne Lammens; 23 ans; Manchester United
  • Mike Penders; 20 ans; Strasbourg

Défenseurs

  • Zeno Debast; 22 ans; Sporting CP
  • Arthur Theate; 26 ans; Eintracht Frankfurt
  • Brandon Mechele; 33 ans; Club Brugge
  • Maxim De Cuyper; 25 ans; Brighton & Hove Albion
  • Thomas Meunier; 34 ans; Lille
  • Koni De Winter; 23 ans; Milan
  • Joaquin Seys; 21 ans; Club Brugge
  • Timothy Castagne; 30 ans; Fulham
  • Nathan Ngoy; 23 ans; Lille

Milieux de terrain

  • Axel Witsel; 37 ans; Girona
  • Kevin De Bruyne; 34 ans; Napoli
  • Youri Tielemans (C); 29 ans; Aston Villa
  • Diego Moreira; 21 ans; Strasbourg
  • Hans Vanaken; 33 ans; Club Brugge
  • Alexis Saelemaekers; 26 ans; Milan
  • Nicolas Raskin; 25 ans; Rangers
  • Amadou Onana; 24 ans; Aston Villa

Attaquants

  • Romelu Lukaku; 33 ans; Napoli
  • Leandro Trossard; 31 ans; Arsenal
  • Jérémy Doku; 24 ans; Manchester City
  • Dodi Lukébakio; 28 ans; Benfica
  • Charles De Ketelaere; 25 ans; Atalanta
  • Matias Fernandez-Pardo; 21 ans; Lille

Calendrier

Voici quand jouera la Belgique durant la Coupe du monde:

Classement

La Belgique affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:

(leo/adapt. btr)

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