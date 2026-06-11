La Belgique à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Belgique lors de la Coupe du monde 2026.
La Belgique évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Belgique participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Thibaut Courtois; 34 ans; Real Madrid
- Senne Lammens; 23 ans; Manchester United
- Mike Penders; 20 ans; Strasbourg
Défenseurs
- Zeno Debast; 22 ans; Sporting CP
- Arthur Theate; 26 ans; Eintracht Frankfurt
- Brandon Mechele; 33 ans; Club Brugge
- Maxim De Cuyper; 25 ans; Brighton & Hove Albion
- Thomas Meunier; 34 ans; Lille
- Koni De Winter; 23 ans; Milan
- Joaquin Seys; 21 ans; Club Brugge
- Timothy Castagne; 30 ans; Fulham
- Nathan Ngoy; 23 ans; Lille
Milieux de terrain
- Axel Witsel; 37 ans; Girona
- Kevin De Bruyne; 34 ans; Napoli
- Youri Tielemans (C); 29 ans; Aston Villa
- Diego Moreira; 21 ans; Strasbourg
- Hans Vanaken; 33 ans; Club Brugge
- Alexis Saelemaekers; 26 ans; Milan
- Nicolas Raskin; 25 ans; Rangers
- Amadou Onana; 24 ans; Aston Villa
Attaquants
- Romelu Lukaku; 33 ans; Napoli
- Leandro Trossard; 31 ans; Arsenal
- Jérémy Doku; 24 ans; Manchester City
- Dodi Lukébakio; 28 ans; Benfica
- Charles De Ketelaere; 25 ans; Atalanta
- Matias Fernandez-Pardo; 21 ans; Lille
Calendrier
Voici quand jouera la Belgique durant la Coupe du monde:
Classement
La Belgique affrontera l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe G:
(leo/adapt. btr)
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