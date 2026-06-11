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La Croatie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Croatia players pose for a team photo before a World Cup 2026 group L qualifying soccer match between Croatia and Faroe Islands in Rijeka, Croatia, Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Darko Bandic ...
L'équipe de Croatie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

La Croatie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Croatie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:2711.06.2026, 10:27

La Croatie évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Angleterre, le Ghana et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Croatie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Dominik Livaković; 31 ans; Dinamo Zagreb
  • Ivor Pandur; 26 ans; Hull City
  • Dominik Kotarski; 26 ans; Copenhagen

Défenseurs

  • Josip Stanišić; 26 ans; Bayern Munich
  • Marin Pongračić; 28 ans; Fiorentina
  • Joško Gvardiol; 24 ans; Manchester City
  • Duje Ćaleta-Car; 29 ans; Real Sociedad
  • Josip Šutalo; 26 ans; Ajax
  • Kristijan Jakić; 29 ans; FC Augsburg
  • Luka Vušković; 19 ans; Hamburger SV
  • Martin Erlić; 28 ans; Midtjylland

Milieux de terrain

  • Nikola Moro; 28 ans; Bologna
  • Mateo Kovačić; 32 ans; Manchester City
  • Luka Modrić (C); 40 ans; Milan
  • Nikola Vlašić; 28 ans; Torino
  • Mario Pašalić; 31 ans; Atalanta
  • Martin Baturina; 23 ans; Como
  • Petar Sučić; 22 ans; Inter Milan
  • Toni Fruk; 25 ans; Rijeka
  • Luka Sučić; 23 ans; Real Sociedad

Attaquants

  • Andrej Kramarić; 34 ans; TSG Hoffenheim
  • Ante Budimir; 34 ans; Osasuna
  • Ivan Perišić; 37 ans; PSV Eindhoven
  • Igor Matanović; 23 ans; SC Freiburg
  • Marco Pašalić; 25 ans; Orlando City SC
  • Petar Musa; 28 ans; FC Dallas

Calendrier

Voici quand jouera la Croatie durant la Coupe du monde:

Classement

La Croatie affrontera l'Angleterre, le Ghana et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)

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