La Croatie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Croatie lors de la Coupe du monde 2026.
La Croatie évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Angleterre, le Ghana et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Croatie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Dominik Livaković; 31 ans; Dinamo Zagreb
- Ivor Pandur; 26 ans; Hull City
- Dominik Kotarski; 26 ans; Copenhagen
Défenseurs
- Josip Stanišić; 26 ans; Bayern Munich
- Marin Pongračić; 28 ans; Fiorentina
- Joško Gvardiol; 24 ans; Manchester City
- Duje Ćaleta-Car; 29 ans; Real Sociedad
- Josip Šutalo; 26 ans; Ajax
- Kristijan Jakić; 29 ans; FC Augsburg
- Luka Vušković; 19 ans; Hamburger SV
- Martin Erlić; 28 ans; Midtjylland
Milieux de terrain
- Nikola Moro; 28 ans; Bologna
- Mateo Kovačić; 32 ans; Manchester City
- Luka Modrić (C); 40 ans; Milan
- Nikola Vlašić; 28 ans; Torino
- Mario Pašalić; 31 ans; Atalanta
- Martin Baturina; 23 ans; Como
- Petar Sučić; 22 ans; Inter Milan
- Toni Fruk; 25 ans; Rijeka
- Luka Sučić; 23 ans; Real Sociedad
Attaquants
- Andrej Kramarić; 34 ans; TSG Hoffenheim
- Ante Budimir; 34 ans; Osasuna
- Ivan Perišić; 37 ans; PSV Eindhoven
- Igor Matanović; 23 ans; SC Freiburg
- Marco Pašalić; 25 ans; Orlando City SC
- Petar Musa; 28 ans; FC Dallas
Calendrier
Voici quand jouera la Croatie durant la Coupe du monde:
Classement
La Croatie affrontera l'Angleterre, le Ghana et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:
(leo/adapt. btr)
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