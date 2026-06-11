L'équipe de Croatie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

La Croatie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Croatie lors de la Coupe du monde 2026.

Plus de «Sport»

La Croatie évoluera dans le groupe L de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Angleterre, le Ghana et le Panama. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Croatie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Dominik Livaković; 31 ans; Dinamo Zagreb

Ivor Pandur; 26 ans; Hull City

Dominik Kotarski; 26 ans; Copenhagen Défenseurs Josip Stanišić; 26 ans; Bayern Munich

Marin Pongračić; 28 ans; Fiorentina

Joško Gvardiol; 24 ans; Manchester City

Duje Ćaleta-Car; 29 ans; Real Sociedad

Josip Šutalo; 26 ans; Ajax

Kristijan Jakić; 29 ans; FC Augsburg

Luka Vušković; 19 ans; Hamburger SV

Martin Erlić; 28 ans; Midtjylland Milieux de terrain Nikola Moro; 28 ans; Bologna

Mateo Kovačić; 32 ans; Manchester City

Luka Modrić (C); 40 ans; Milan

Nikola Vlašić; 28 ans; Torino

Mario Pašalić; 31 ans; Atalanta

Martin Baturina; 23 ans; Como

Petar Sučić; 22 ans; Inter Milan

Toni Fruk; 25 ans; Rijeka

Luka Sučić; 23 ans; Real Sociedad Attaquants Andrej Kramarić; 34 ans; TSG Hoffenheim

Ante Budimir; 34 ans; Osasuna

Ivan Perišić; 37 ans; PSV Eindhoven

Igor Matanović; 23 ans; SC Freiburg

Marco Pašalić; 25 ans; Orlando City SC

Petar Musa; 28 ans; FC Dallas

Calendrier

Voici quand jouera la Croatie durant la Coupe du monde:

Classement

La Croatie affrontera l'Angleterre, le Ghana et le Panama lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe L:

(leo/adapt. btr)