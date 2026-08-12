Johan Manzambi s'est blessé au genou lors d'un entraînement avec la Nati, au Mondial. Image: keystone

Manzambi rate un premier grand rendez-vous et inquiète

La nouvelle star de la Nati ne jouera pas avec Aston Villa contre le PSG, ce mercredi (21h) en Supercoupe d'Europe. Sa blessure prolongée tracasse les fans des Villans et de l'équipe de Suisse.

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Ce mercredi soir (21h) à Salzbourg, le premier titre européen de cette saison de football sera déjà décerné. Vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain affrontera Aston Villa, tenant du titre de l'Europa League, en Supercoupe de l'UEFA.

Une chose est d'ores et déjà certaine: les Villans disputeront leur premier match officiel de la saison sans leur nouvelle recrue suisse Johan Manzambi. La star de la Nati n'est en effet toujours pas à la disposition de son entraîneur Unai Emery en raison de la blessure au genou contractée lors du Mondial.

Johan Manzambi est le transfert le plus cher de l'histoire d'Aston Villa. Image: Aston Villa FC

Selon The Athletic, le Genevois (20 ans) est actuellement en Espagne, où il travaille pour son retour à la compétition sous la supervision du spécialiste du genou Jurdan Mendiguchia. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué, ce qui suscite une certaine inquiétude chez les supporters d'Aston Villa.

Ceux-ci espèrent que le retour du Suisse – qui a brillé lors du dernier Mondial, où la Nati a atteint les quarts de finale – sur les terrains ne sera qu'une question de semaines, et non de plusieurs mois. Des sources proches du club ont récemment indiqué que Manzambi aurait réalisé de bons progrès. La direction du club serait impressionnée par l'investissement du Suisse durant son processus de guérison.

Manzambi s'est blessé à la Coupe du monde, lors du dernier entraînement de l'équipe de Suisse avant son huitième de finale contre la Colombie. Le Romand a eu une contusion au genou lors de l'un des derniers exercice de la séance et a manqué aussi bien le match contre la Colombie que le quart de finale face à l'Argentine.

Malgré sa blessure, il a quitté le SC Fribourg, en Allemagne, pour rejoindre Aston Villa avant même la fin du Mondial. Le club de Premier League a fait de Manzambi le transfert le plus cher de son histoire en déboursant 60 millions d'euros (environ 56 millions de francs suisses).

(abu/yog)