Miroslav Stevanovic (centre) a été le grand artisan de la victoire de Servette (3-2) sur la pelouse de GC dimanche. Image: KEYSTONE

Servette réalise la très bonne opération de la journée de Super League

Les Genevois ont empoché trois précieux points en allant battre GC (3-2). Cette victoire leur permet de retrouver la 2e place du classement. Et leurs adversaires directs ont flanché.

Servette a fêté un succès importantissime dimanche. Les Grenat se sont imposés 3-2 sur la pelouse de GC, une victoire qui leur permet de retrouver la deuxième place du classement. Celle-ci a un fort enjeu: elle offre un ticket pour les qualifications de la Ligue des champions. Même en cas d'échec dans ces dernières, il ne faudrait qu'un tour remporté pour être reversé dans la phase de groupes de la Conference League.

Les Genevois, qui ont concédé l'ouverture du score dès la 7e minute, ont pu compter sur un Miroslav Stevanovic des grands jours: le talentueux bosnien a inscrit un doublé (51e et 82e). Sa réussite de la 82e, alors que le score était de 2-2, a d'ailleurs été le but décisif pour Servette.

Pour retrouver ce deuxième rang si convoité, les hommes d'Alain Geiger ont aussi pu bénéficier des faux-pas de leurs adversaires directs. D'abord celui de Bâle, 5e, qui a subi une surprenante défaite 2-0 à la maison contre le FC Zurich. Les Bâlois ont fini à 9, après les expulsions d'Adams, Burger et Taulant Xhaka. Plus tôt dimanche, il n'y a eu aucun vainqueur dans le choc entre le deuxième avant cette journée, Lugano, et le 3e Lucerne (2-2). Un point seulement pour chaque équipe, donc: un scénario qui fait les affaires de Servette.

Le classement image: txt

A noter que la victoire de Zurich porte un coup au FC Sion, lanterne rouge et barragiste. Elle offre aux Zurichois (8e) 6 unités d'avance sur les Valaisans, à quatre matchs de la fin de la saison. Le champion en titre a donc fait un grand pas vers le maintien. (yog)