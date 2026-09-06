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Diamond League: Audrey Werro a gagné toutes ses courses

The winner with a new national record Audrey Werro of Switzerland celebrates during the women&#039;s 800 meters at the World Athletics Diamond League Weltklasse Zurich athletics meeting at the Letzigr ...
Audrey Werro est la reine actuelle du 800 mètres. Image: KEYSTONE

Inarrêtable, Audrey Werro a atteint un grand objectif

La Fribourgeoise a gagné une sixième fois en autant de courses de Diamond League cette saison, samedi à Bruxelles. Elle a logiquement remporté le diamant des finales.
05.09.2026, 23:0006.09.2026, 10:07

Audrey Werro a décroché une nouvelle victoire sur 800 m en Diamond League samedi lors des finales de Bruxelles. La Fribourgeoise a devancé de justesse la Néerlandaise Femke Broders-Bol en 1'54''75.

La championne d'Europe aura donc remporté les six courses de Diamond League auxquelles elle a pris part cette saison. Après Rabat, Stockholm, Paris, Lausanne et Zurich, elle a levé les bras à Bruxelles, où elle a soulevé son deuxième «diamant» des finales après celui décroché l'an dernier lors du Weltklasse.

epa13215757 Audrey Werro from Switzerland in action to win in the Women&#039;s 800m during the Allianz Memorial Van Damme athletics meeting in Brussels, Belgium, 05 September 2026. This year marks the ...
Audrey Werro (à droite) s'est encore imposée, samedi à Bruxelles. Image: keystone

Sans doute diminuée par l'enchaînement des courses en cette fin de saison, Werro n'a toutefois pas amélioré son record de Suisse, dix jours après avoir couru en 1'53''70 (3e performance de tous les temps) au Letzigrund. Elle a franchi la ligne en 1'54''75, un souffle devant sa rivale Femke Broeders-Bol (1'54''81).

L'athlète de 22 ans a réagi au micro de la SRF:

«Ce n'est pas le même trophée que l'an dernier. L'année passée, c'était une surprise de le remporter alors que ce soir, c'était un objectif. J'avais donc un peu plus de pression, car je devais défendre mon titre. Je suis très fière d'y être parvenue.»

Deuxième Suissesse engagée dans cette finale, la Fribourgeoise Veronica Vancardo a pris une excellente 4e place. Elle a signé un chrono de 1'58''66 pour terminer au pied du podium, à 46 centièmes de son record personnel.

Sept choses incontournables à savoir sur Audrey Werro
Sept choses incontournables à savoir sur Audrey Werro

La belle perf' d'Angelica Moser

A la perche, la Zurichoise Angelica Moser a pris une belle 2e place derrière l'Américaine Hana Moll. La double championne d'Europe (2024 et 2026) a été constante toute la saison en Diamond League et l'a encore prouvé en passant 4,80 m à sa première tentative. Elle a ensuite échoué une fois à 4,86 m et deux fois à 4,91 m, ce qui aurait constitué un nouveau record de Suisse.

Angelica Moser of Switzerland competes in the women&#039;s pole vault event inside Zurich&#039;s main railway station at the IAAF Diamond League Athletics meeting Weltklasse Zurich on Wednesday, Augus ...
Angelica Moser a réussi une jolie saison. image: Keystone

Sur 200 m, l'Américain Kenny Bednarek a assumé son statut de favori en coupant la ligne en 19''62 (vent: +0,8 m/s), égalant sa meilleure performance mondiale de l'année réalisée à Zurich la semaine dernière. Il a devancé le Sud-Africain Sinesipho Dambile (19''89) et le Zimbabwéen Makanakaishe Charamba (19''99). Le Genevois Timothé Mumenthaler, médaillé de bronze aux Européens de Birmingham, a dû se contenter d'un 7e rang, en 20''52.

Engagé sur 5000 m, Dominic Lobalu n'a pas non plus réussi à monter sur le podium. L'athlète du LC Brühl a été lâché par la tête avant le dernier tour de piste et a terminé en 12'56''07. La course a été remportée par le Bahreïnais Birhanu Balew en 12'45''70.

(ats/yog)

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