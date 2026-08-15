Audrey Werro est devenue championne d'Europe du 800m, vendredi soir à Birmingham. Keystone

Sept choses incontournables à savoir sur Audrey Werro

La Fribourgeoise s'est construite dans le «cocon» du CA Belfaux. Voici les étapes de sa trajectoire et les caractéristiques de la nouvelle championne d'Europe du 800 m.

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Un entourage fidèle

Pourquoi changer une équipe qui gagne? Depuis ses débuts, Audrey Werro (22 ans) est accompagnée et coachée par Christiane Berset Nuoffer. Ancienne volleyeuse de haut niveau, celle-ci n'a eu de cesse de perfectionner ses connaissances dans l'entraînement et a constitué une cellule très solide de demi-fond à Belfaux.

Werro fait partie d'un groupe mixte, dans lequel elle est à la fois une locomotive et un modèle, tout en bénéficiant de l'émulation des garçons. Le CA Belfaux recèle plusieurs jeunes athlètes masculins de niveau national sur 800 m, à peu près du niveau d'Audrey Werro. Récemment, le groupe a aussi reçu le renfort de la Biennoise Joceline Wind, engagée sur 1500 m à Birmingham.

Un atout «secret»

Jarmila Kratochvilova, détentrice du record du monde du 800 m en 1'53''28, courait le 100 m en 11''09. Sans être tout à fait aussi rapide, Audrey Werro s'appuie sur une grande vélocité, en plus de résistance et aussi d'endurance (elle court environ 80 km par semaine). Même si elle a tenté en vain de le battre récemment, elle a le record de Suisse du 400 m de Lea Sprunger (50''52) dans les jambes. Elle supporte bien les changements de rythme tout en étant capable d'assurer elle-même un train d'enfer à allure constante.

Werro a fait toute la course en tête vendredi. Keystone

Son atout «secret»? L'athlète de Courtepin a pratiqué il n'y a pas si longtemps le pentathlon (100 m haies, hauteur, poids, longueur, 800 m), dont elle détient toujours, depuis 2021, le record de Suisse cadettes (M18). Cette polyvalence développée avant ses vingt ans lui a donné une base particulièrement solide.

Un instinct de «lionne»

Audrey Werro apprend vite, au prix d'expériences parfois douloureuses dont elle sait tirer profit. Aux Européens en salle d'Apeldoorn en 2025, elle chute et finit en larmes après avoir dominé séries et demi-finale. Quinze jours plus tard, elle finit à 1 centième du podium aux Mondiaux en salle en Chine. Son gabarit et sa longue foulée l'ont parfois désavantagée dans les «tourniquets» indoor. Mais elle en a fait une force, élargissant son répertoire tactique pour répondre à tous les scénarios de course et aiguisant son instinct de «lionne» qui sait imposer sa présence. Sa déception des JO de Paris en 2024 (élimination en repêchages) a sans doute aussi été une étape fondatrice. Elle a prouvé sa résilience dès les mois suivants.

Un nouveau visage

Ambassadrice du meeting Athletissima, la Fribourgeoise a franchi plus qu'un palier symbolique en août dernier à Athletissima. Elle y a décroché son premier podium en Ligue de diamant (2e derrière Keely Hodgkinson) sous les vivats du public romand, prélude à son «explosion» au cours des mois suivants, avec sa victoire en finale de la Ligue de diamant à Zurich et ses exploits chronométriques successifs.

A Lausanne en 2025, devant les médias, elle a montré un nouveau visage d'elle-même: un mélange de calme, de finesse et d'assurance, beaucoup de naturel et un discours clair, précis, dénué de banalités. Des qualités qu'elle a renforcées encore cette année, notamment par ses grands progrès en allemand et son bon anglais.

Un parcours exemplaire

Pur produit «Swiss made» avec un encadrement au plus proche et un soutien «fédéral» distant mais efficace, Audrey Werro a construit son édifice pierre par pierre, en suivant le parcours classique de l'athlétisme. Son palmarès chez les jeunes est éloquent: championne d'Europe M20 en 2021 à 17 ans seulement, vice-championne du monde M20 un an plus tard, puis nouveau titre européen juniors en 2023, et encore l'or européen espoirs (M23) en 2025, toujours sur 800 m. Le tout entrecoupé d'un record du monde juniors du 1000 m en 2023 (2'34''89).

Un corps solide

La Fribourgeoise semble bien encaisser les chocs. Elle a largement été épargnée par les blessures. Elle a toutefois subi une déchirure musculaire en mars 2024, qui l'a amenée à renoncer aux Européens à Rome la même année. Depuis, elle a trouvé le point d'équilibre.

Parmi ses objectifs, forcément, le record du monde de Jarmila Kratochvilova (1'53''28). La Tchèque a confié récemment à Werro, au meeting d'Ostrava, qu'elle serait contente que sa marque soit battue. Comme un soulagement? Audrey Werro n'est pas la seule à viser ce formidable (et sulfureux) record, le plus vieux de l'athlétisme, qui date de 1983. Mais elle est la plus jeune des prétendantes et semble avoir une demi-éternité devant elle. Que réserve-t-elle au public à Athletissima, vendredi prochain 21 août?

(jcz/ats)