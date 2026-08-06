Caroline Dafflon et Jennifer Azevedo ont franchi la ligne ensemble. Image: stierenberglauf.ch

«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois

La course Stierenberglauf a couronné deux vainqueures, arrivées dans le même temps au terme d’un dénouement aussi inhabituel que touchant.

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Dans son édition de mardi, La Liberté annonçait en page 17 un résultat pour le moins inhabituel lors de la course féminine de la Stierenberglauf: «L’épreuve a couronné non pas une, mais deux gagnantes, qui ont franchi la ligne en même temps (55’09)». De quoi éveiller notre curiosité. Comment deux athlètes pouvaient-elles terminer exactement dans la même seconde au terme d’un parcours de 9,55 kilomètres et 680 mètres de dénivelé positif? Mais en cliquant sur le site de la manifestation, on s'est rendu compte que Jennifer Azevedo et Caroline Dafflon avaient bel et bien franchi la ligne d’arrivée côte à côte, avec 39 secondes d’avance sur Sara Linder, troisième.

Pour comprendre ce qui s’était réellement passé lors de cette course extraordinaire, au sens premier du terme, nous avons contacté les deux principales intéressées: les athlètes qui se sont partagé les honneurs. Jennifer Azevedo a été la première à nous répondre. Elle nous a expliqué que si elle avait franchi la ligne d’arrivée dans le même temps que sa concurrente, c’est parce qu’elle avait choisi de l’attendre.

«J'avais environ 30 secondes d'avance sur elle lorsque j'ai stoppé ma foulée à 100m de la ligne d'arrivée. Je lui ai ensuite tendu la main afin que nous franchissions la ligne d'arrivée ensemble.»

Caroline Dafflon ne s’attendait absolument pas à voir son adversaire s’arrêter pour la laisser revenir. «Pendant toute la course, nous nous étions dépassées à plusieurs reprises, avant qu’elle ne prenne finalement seule les devants. Je pensais terminer deuxième. J’ai donc été très surprise par son attitude. Cela m’a fait tout drôle.»

Les deux championnes après la course. Image: stierenberglauf.ch

Caroline Dafflon s’est dite «honorée» par ce geste, et on peut aisément le comprendre. D’autres coureuses, animées par un esprit de compétition plus marqué, auraient toutefois pu se sentir vexées de voir une adversaire ralentir pour les laisser revenir. Ce n’est pas le cas de l’athlète de 41 ans, qui court avant tout pour le plaisir. Un état d’esprit qu’elle partage avec Jennifer Azevedo et qui permet aussi de comprendre pourquoi cette dernière a choisi de franchir la ligne d’arrivée à ses côtés.

«Ma victoire, c'était de prendre du plaisir sur cette course et en ce sens, j'avais déjà gagné avant la fin, dit Jennifer Azevedo. Je ne trouvais pas de sens de décrocher la victoire seule.»

Les deux femmes se connaissent depuis environ deux ans. Même si elles ne se fréquentent pas en dehors des courses, le courant est toujours bien passé lorsqu’elles se sont retrouvées au départ d’une épreuve. «On a toujours un mot sympa l’une pour l’autre et on s’encourage, même en pleine compétition», confie Jennifer Azevedo, 25 ans, qui reconnaît avoir eu les larmes aux yeux en franchissant la ligne d’arrivée aux côtés de son amie de course. «J’espérais aussi qu’elle accepterait la main que je lui tendais et qu’elle n’en profiterait pas pour me dépasser sur le fil», plaisante-t-elle.

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En franchissant la ligne d’arrivée ensemble, les deux championnes ont toutefois donné quelques sueurs froides aux organisateurs. Comment départager un doublé? Qui devait monter sur la plus haute marche du podium? Et laquelle des deux allait repartir avec le chèque promis à la gagnante?

Finalement, Jennifer Azevedo et Caroline Dafflon sont montées côte à côte sur le podium. La prime réservée à la gagnante est toutefois revenue à la première.

«Les organisateurs nous ont demandé de nous mettre d’accord sur la répartition des deux primes. Jennifer a reçu celle de la première place, et c’était tout à fait logique au vu du scénario de la course. La victoire lui revenait, c’est évident» Caroline Dafflon

Une image pour l'histoire. Image: stierenberglauf.ch

Jennifer Azevedo et Caroline Dafflon n’avaient encore jamais vécu un tel moment et n’en connaîtront sans doute jamais d’autre. Pour elles comme pour les spectateurs présents, la 18e édition de la Stierenberglauf restera à part.