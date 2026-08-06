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Neymar au cœur d’une polémique après sa provocation hallucinante

Neymar au cœur d’une polémique après sa provocation hallucinante

Neymar a eu une vive altercation avec les dirigeants d’un club adverse, puis les a provoqués avec ses pitreries, reléguant la qualification en Coupe au second plan.
06.08.2026, 09:2006.08.2026, 09:20
Un article de
t-online

Santos s’est qualifié en milieu de semaine pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil, mais depuis sa victoire 1-0, presque personne ne parle de l’aspect sportif. Ce qu'il s’est passé dans les vestiaires entre Neymar, son joueur vedette, et les adversaires du Clube do Remo est au centre de toutes les discussions.

Le joueur de 34 ans a eu une vive altercation avec les dirigeants adverses. Il les a ensuite provoqués par des danses, une pose de bodybuilder et des grimaces. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux illustrent la scène.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Juste avant de rejoindre les vestiaires, Neymar avait déjà eu un accrochage avec des supporters adverses à l’entrée du tunnel. Ceux-ci l’avaient insulté pendant toute la rencontre, en lui lançant notamment des «Vai tomar no cu», soit «Va te faire fou****» en français.

Sur Instagram, la star du football brésilien a réagi avec ironie. «Merci pour le soutien», a-t-il écrit dans l'une de ses stories. Il a également partagé une photo prise dans l’avion, accompagnée du commentaire: «Objectif atteint».

Neymar a pris sa décision concernant son avenir avec le Brésil

Le président de Remo, Antonio Carlos Texeira, s’est exprimé après les faits. Il resterait «le sentiment d’avoir été traité de manière injuste. Santos n’a pas besoin de ça. Et ce connard de Neymar, adulé par une foule d’enfants, s’est comporté comme un clown avant de nous provoquer de surcroît. Nous sommes nous-mêmes responsables d’idolâtrer des types comme lui».

Ce n’est pas le premier incident impliquant Neymar cette saison: en mai, il avait giflé son coéquipier Robinho Junior, âgé de 18 ans. Son nouvel écart de conduite, cette semaine, a éclipsé sa bonne entrée en jeu, lui qui avait offert la passe décisive à Rony sur le but de la victoire à la 74e minute.

(t-online/roc)

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