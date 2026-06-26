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Wawrinka fera ses adieux avec Federer à Genève

epa07625502 Roger Federer of Switzerland (R) reacts with Stan Wawrinka of Switzerland after winning their men&#039;s quarter final match during the French Open tennis tournament at Roland Garros in Pa ...
Stan Wawrinka et Roger Federer à Roland-Garros en 2019. Image: EPA

Wawrinka annonce une «dernière soirée» avec Federer à Genève

Le Vaudois tirera sa révérence le 19 décembre à l'occasion d'un match d'exhibition à Palexpo. Et il y aura du beau monde.
26.06.2026, 10:4526.06.2026, 11:21

Stan Wawrinka tirera sa révérence le 19 décembre à Genève. Le Vaudois de 41 ans participera à une exhibition qui réunira également Roger Federer, Andy Murray et Gaël Monfils, a annoncé Blick vendredi.

C'est donc bien en Suisse que Stan Wawrinka fera ses adieux, un peu plus d'un mois après des Swiss Indoors de Bâle qui constitueront sa dernière apparition en compétition sur le territoire helvétique. Et le triple vainqueur de Grand Chelem et ex-no 3 mondial réunit un plateau exceptionnel pour l'occasion à Palexpo.

L'annonce 👇

Vidéo: watson

Roger Federer, qui s'est fait rare sur les courts, a accepté l'invitation de l'homme au côté duquel il s'est paré d'or en double aux JO de Pékin 2008 et a conquis la Coupe Davis en 2014. Le public pourra voir à l'oeuvre un autre ancien no 1 mondial, l'Ecossais Andy Murray, ainsi qu'un autre futur retraité, le Français Gaël Monfils, «pote» de longue date de Stan Wawrinka.

On en sait plus sur les adieux de Stan Wawrinka

Les quatre anciens rivaux et amis en découdront dans des simples et des doubles, au cours d'un spectacle qui sera rythmé par de la musique et des images. Les bénéfices de cette soirée, baptisée «One last backhand» (un dernier revers), seront reversés à la Fondation Leman Hope et à la Roger Federer Foundation, précise Blick qui est le partenaire média de l'événement. (jzs/ats)

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