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Le mystère est levé sur la venue de Wawrinka à Bâle

Le mystère est levé sur la venue de Wawrinka à Bâle

On sait désormais quand le Vaudois entrera en lice aux Swiss Indoors (du 24 octobre au 1er novembre) et ce ne sera pas le jour de sa cérémonie d'adieux.
05.06.2026, 15:0005.06.2026, 15:06
Julien Caloz
Julien Caloz

Début mai, le tournoi de Bâle a annoncé que Stan Wawrinka mettrait un terme à sa carrière lors des Swiss Indoors et qu'un hommage à cet «athlète d’exception» serait organisé le lundi 26 octobre. Une grande inconnue demeurait toutefois: la date du premier match du Vaudois n’était pas encore connue.

Cette incertitude est désormais levée: on a appris ce vendredi, en début d'après-midi, que Stan Wawrinka entrera en lice mardi. Une information confirmée par les organisateurs du tournoi, contactés par «watson».

Le traitement réservé à Wawrinka par Roland-Garros fait réagir

Les fans de Stan peuvent donc se procurer dès maintenant un billet pour la journée du 27 octobre. Bonne nouvelle: il reste des places (à partir de 81,80 francs).

Les billets encore disponibles pour mardi:

Image
Image: ticketcorner.ch

Le tournoi de Bâle a également annoncé ce vendredi quels seront les autres têtes d'affiche du tournoi et il y aura du beau monde: Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Taylor Fritz, Jiri Lehecka ou encore Arthur Fils seront tous de la partie. Le public aura aussi la chance de voir un certain Joao Fonseca en action.

Le prodige de 19 ans s’est révélé aux yeux du grand public à Roland-Garros avec un succès spectaculaire sur Novak Djokovic, lors duquel il a effacé un retard de deux sets au terme d’un match de cinq heures. Il a ensuite battu Casper Ruud, triple finaliste de Roland-Garros (2022, 2023 et 2025), avant d'échouer en quart de finale face à Jakub Mensik.

Avec Fonseca, Wawrinka et les autres cadors attendus, la 55e édition du tournoi de Bâle (du 24 octobre au 1er novembre 2026) s'annonce à la fois spectaculaire et émotionnelle.

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