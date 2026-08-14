«Absurde»: le relais norvégien rend sa médaille
Le quatuor norvégien, composé de Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Kulseng et Henriette Jaeger, s’est imposé sur le 4 × 400 mètres mixte en 3’09’’62, décrochant ainsi la médaille d’or.
Au moment de recevoir leur médaille, les Scandinaves remarquent toutefois une erreur pour le moins surprenante. Le chrono gravé sur le métal précieux est celui des Britanniques, deuxièmes de la course (3’10’’47), et non celui des vainqueurs.
Interrogé par la chaîne norvégienne NRK, Karsten Warholm n’a pas caché son mécontentement:
Sa coéquipière Henriette Jaeger a tenu un discours similaire:
Dès mardi, le quatuor norvégien a reçu de nouvelles médailles, cette fois correctement gravées. Ken Burkett, responsable de la compétition, a également présenté ses excuses, regrettant vivement cette erreur. «Dès que nous avons constaté que quelque chose n’allait pas, nous avons corrigé le problème aussi rapidement que possible», a-t-il expliqué.
(riz/jcz)