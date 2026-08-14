La médaille des vainqueurs comportait une erreur. Image: imago

«Absurde»: le relais norvégien rend sa médaille

Le relais mixte norvégien a remporté lundi la médaille d’or du 4 × 400 mètres aux Européens. Mais les Scandinaves ont décidé de la rendre. Voici pourquoi.

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Le quatuor norvégien, composé de Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Kulseng et Henriette Jaeger, s’est imposé sur le 4 × 400 mètres mixte en 3’09’’62, décrochant ainsi la médaille d’or.

Au moment de recevoir leur médaille, les Scandinaves remarquent toutefois une erreur pour le moins surprenante. Le chrono gravé sur le métal précieux est celui des Britanniques, deuxièmes de la course (3’10’’47), et non celui des vainqueurs.

La joie des Norvégiens après leur sacre. Image: keystone

Interrogé par la chaîne norvégienne NRK, Karsten Warholm n’a pas caché son mécontentement:

«Nous avons énormément travaillé pour décrocher ce grand succès, et notamment pour réaliser ce chrono, qui constitue à la fois un record de Norvège et un record des Championnats d’Europe. Cette situation est donc complètement absurde. C’est inacceptable, tout comme les médailles elles-mêmes, que nous avons rendues.»

Sa coéquipière Henriette Jaeger a tenu un discours similaire:

«Nous nous sommes battus pour réaliser ce chrono, alors il doit aussi figurer sur la médaille. Quand on gagne l’or, c’est sympa d’avoir le bon temps gravé dessus»

Dès mardi, le quatuor norvégien a reçu de nouvelles médailles, cette fois correctement gravées. Ken Burkett, responsable de la compétition, a également présenté ses excuses, regrettant vivement cette erreur. «Dès que nous avons constaté que quelque chose n’allait pas, nous avons corrigé le problème aussi rapidement que possible», a-t-il expliqué.

(riz/jcz)