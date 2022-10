Fabrice Herzog avait violemment chargé à la tête Eric Blum, lors du match Berne-Davos le 14 février 2021. Image: KEYSTONE

«Quelle mère enverra encore son fils au hockey si on laisse faire ça?»

Eric Blum, victime d'une charge à la tête de Fabrice Herzog en février 2021, n'a plus rejoué au hockey depuis. Commotionné, sa carrière est vraisemblablement finie. Il a porté plainte contre son agresseur et veut sensibiliser le milieu.

Ces images font toujours autant froid dans le dos, 20 mois après. Ce 14 février 2021, l'attaquant de Davos Fabrice Herzog, lancé à pleine vitesse, charge violemment à la tête le défenseur de Berne, Eric Blum, qui ne l'a pas vu arriver. Le Bernois encaisse un premier gros choc lors du contact avec son agresseur, puis un second quand il retombe tête la première sur la glace.

Depuis, Eric Blum (36 ans), victime d'une commotion, n'a plus jamais joué le moindre match. La carrière de l'ex-défenseur de l'équipe de Suisse (89 sélections) est en stand-by et ne reprendra vraisemblablement jamais, à en croire l'interview qu'il a accordée à la Berner Zeitung jeudi.

«Je ressens des vertiges, je ne perçois plus mon environnement de manière fluide et je vois tout avec un certain retard. Si ça s'améliorera un jour, je ne sais pas», explique-t-il, en parlant des symptômes qu'il a après 30 minutes de padel-tennis, l'une des deux activités sportives – avec le yoga – qu'il pratique pour sa thérapie.

Son lien avec le hockey sur glace semble brisé: son contrat a pris fin cet été au CP Berne, il n'a plus de contacts avec ses anciens coéquipiers et ne suit que de manière très distante le championnat. La preuve?

«Si vous me demandez qui est en tête du classement, j'ai peut-être une chance sur huit de tomber sur la bonne réponse» Eric Blum, ancien défenseur du CP Berne, dans la Berner Zeitung

Le triple champion suisse (2016, 2017 et 2019 avec Berne) a aussi refusé la proposition du président des Ours, Marc Lüthi, de continuer à utiliser les infrastructures du club à sa guise.

Un Ours irritable et un joueur dangereux

Cette horrible charge a également laissé des traces dans la vie privée d'Eric Blum:

«Lorsque ta femme te dit qu'elle ne t'a pas vu rire depuis deux semaines ou qu'elle n'a pas le droit à l'erreur parce que tu réagis toujours de manière irritable, tu réalises qu'il y a là une modification de ta personnalité. Et cela à cause de cette blessure.» Eric Blum

Le Bernois n'a jamais réussi à pardonner Fabrice Herzog (sanctionné par la ligue de 8 matchs de suspension et d'une amende de 11'250 francs), ni à tourner cette triste page. «J'ai regardé mon corps, je jouais encore du bon hockey, j'aurais pu facilement jouer encore deux ans et gagner de l'argent. On m'a pris beaucoup de choses», se lamente-t-il. Eric Blum a avoué dans la Berner Zeitung avoir lancé une action en justice contre son agresseur, qui porte désormais le maillot de Zoug. Un fait rare dans le sport professionnel, dont les acteurs se contentent souvent des jugements des instances sportives.

Eric Blum n'a plus jamais rejoué en match depuis le 14 février 2021. Image: KEYSTONE

Le vice-champion du monde 2013 précise que sa démarche n'a pas de but financier, mais qu'il s'agit surtout d'une action préventive. Avec un double objectif: alerter sur le danger que représente Herzog (coutumier des charges violentes, il a déjà purgé 33 matchs de suspension dans sa carrière à seulement 27 ans) et changer le comportement du Zougois. «Si un joueur fondamentalement fair-play me check sévèrement mais correctement et que ça me blesse par hasard ou par la dynamique du sport, c'est un accident. Les accidents arrivent», philosophe Blum, avant d'enchaîner:

«Mais si je suis le septième cas, si quatre joueurs avant moi ont été checkés à la tête ou au cou, si après moi Mauro Dufner a été checké au cou et qu'un autre joueur a été mis par terre aux championnats du monde, alors ça montre que ce type de joueur est dangereux et représente un risque» Eric Blum

Le Bernois est convaincu que sa plainte – déposée en décembre 2021 – peut avoir un effet: «Si de tels joueurs savent qu'ils peuvent aussi être poursuivis en dehors du sport, ils changeront peut-être de comportement. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que d'autres le vivent.»

Blum et Herzog sont encore prêts à trouver un accord extrajudiciaire en mandatant un expert indépendant des deux parties, mais trouver celui-ci s'avère difficile.

Un coup de fil et des chapeaux

A côté de ses démarches juridiques, Eric Blum a téléphoné au sélectionneur national Patrick Fischer, histoire de lui faire part de son étonnement de voir Herzog encore porter le maillot à croix blanche. «Qu'un tel joueur, qui devrait être un modèle, puisse participer aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, est pour moi difficilement compréhensible. Je suis d'avis que la fédération envoie un mauvais signal avec sa nomination», tranche le Bernois. Avec, là encore, une vision altruiste:

«Si tel est le message, quelle mère enverra encore son enfant jouer au hockey sur glace si elle sait que son fils peut subir des blessures qui pourraient l'affecter toute sa vie?» Eric Blum

Fabrice Herzog (à gauche), lors des Mondiaux 2022, en mai à Helsinki. Image: KEYSTONE

Loin des patinoires, Eric Blum se consacre actuellement à la confection de chapeaux, un hobby devenu gagne-pain. De son côté, Fabrice Herzog griffera avec Zoug la glace d'Ajoie, samedi en National League (19h45). En espérant que le natif de Frauenfeld (TG) n'y réédite pas son action peu glorieuse du 14 février 2021.