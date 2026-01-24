Vidéo: extern / rest

Yann Sommer prend cher après sa grosse boulette

Le gardien suisse de l'Inter Milan, dont le contrat se termine en fin de saison, subit de violentes critiques depuis vendredi et son erreur face à Pise.

Yann Sommer a encore passé une très mauvaise soirée avec l'Inter Milan. Son équipe s'est pourtant imposée 6-2 face à Pise, vendredi soir en Serie A, mais c'est sa boulette qui a marqué les esprits et lui a valu la pire note de son équipe, le lendemain dans La Gazzetta dello Sport.

«Son assist involontaire est terrifiant», a écrit le quotidien rose, en référence à la passe du portier helvétique qui a atterri directement dans les pieds d'un adversaire, lequel a pu ouvrir le score en lobant le Suisse après 11 minutes de jeu. «Mais qu'est-ce qu'il a fait Yann Sommer?», a hurlé le commentateur de DAZN en voyant l'action en direct, avant d'enfoncer le clou: «Une bourde, une de plus, du gardien suisse!»

Sommer vit une période compliquée en Italie. Selon les chiffres du diffuseur DAZN révélés pendant le match contre Pise, il n'est que le 19e gardien (sur 20) au classement des buts empêchés.

Son remplaçant ciblé

Son entraîneur Christian Chivu a pourtant tenu à le défendre en conférence de presse vendredi. «C'est moi qui lui ai demandé de ne jamais simplement dégager le ballon», a-t-il expliqué en référence à la passe ratée de Sommer sur le 0-1. Il est vrai que l'ancien gardien de la Nati aurait pu botter loin devant pour être tranquille, mais il a tenté de construire le jeu par l'arrière, ce qui l'a fatalement exposé à une erreur de précision aux conséquences fâcheuses.

Déçu par sa mauvaise relance, Yann Sommer a tenu à s'excuser auprès de ses fans sur Instagram après la partie.

L'erreur du portier intériste intervient dans un contexte particulier puisque selon SkySport, le club milanais a entamé des discussions préliminaires avec l’entourage d’Emiliano Martinez afin d’évaluer les conditions d’un éventuel transfert cet été. L'actuel gardien d'Aston Villa figure sur la short-list de l’Inter au cas où le club déciderait d’opter pour un remplaçant expérimenté à Yann Sommer.

Les fans de Bâle en rêvent

Rappelons que le contrat du gardien suisse à l'Inter Milan se termine en juin 2026. Sommer et ses dirigeants doivent se rencontrer prochainement pour parler de la suite. Des discussions que les fans du FC Bâle suivront de près, eux qui rêvent de voir leur ancien gardien revenir au Parc Saint-Jacques pour remplacer Marwin Hitz, qui vient d'annoncer qu'il ne prolongera pas au FCB.

