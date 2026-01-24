Vidéo: twitter

Novak Djokovic a frôlé la disqualification

Novak Djokovic s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open Australie. Mais tout aurait pu s'arrêter après un geste d'humeur du Serbe.

Plus de «Sport»

Le numéro 4 mondial a disposé samedi du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (75e) en trois sets (6-3, 6-4, 7-6), mais il a failli ne jamais aller au bout de son match à cause du geste extrêmement dangereux dont il s'est fait l'auteur pendant la partie.



Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, Novak Djokovic a soudain perdu son sang-froid. Il a expédié un coup droit rageur qui a manqué de peu une ramasseuse de balles. Si celle-ci avait été touchée, le Serbe aurait été disqualifié.



La scène en vidéo: Vidéo: twitter

En septembre 2020, il avait d'ailleurs été disqualifié de l’US Open, comme le prévoit le règlement, pour avoir touché une juge de ligne avec sa balle.



Cette fois, plus de peur que de mal pour Djokovic, qui s'est tout de même fait rappeler à l'ordre par l’arbitre lors du changement de côté suivant.

Le Serbe a connu une autre alerte pendant le match puisqu'il s'est tordu la cheville droite au début du troisième set. Cela ne l'a pas empêché de prendre le meilleur sur son adversaire. Son succès lui permet d'égaler le record de victoires à Melbourne de Roger Federer (102) et de signer au total sa 400e victoire en Grand Chelem (101 à Roland-Garros pour trois titres, 102 à Wimbledon pour sept titres et 95 à l'US Open pour quatre titres), signant ainsi un nouveau record absolu hommes et femmes confondus.

Au prochain tour, Novak Djokovic affrontera le Tchèque Jakub Mensik (17e) ou l'Américain Ethan Quinn (80e) pour une place en quarts de finale.

(jcz avec afp)