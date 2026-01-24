beau temps
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Open d'Australie: Djokovic a frôlé la disqualification

Vidéo: twitter

Novak Djokovic a frôlé la disqualification

Novak Djokovic s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open Australie. Mais tout aurait pu s'arrêter après un geste d'humeur du Serbe.
24.01.2026, 13:1824.01.2026, 13:20

Le numéro 4 mondial a disposé samedi du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (75e) en trois sets (6-3, 6-4, 7-6), mais il a failli ne jamais aller au bout de son match à cause du geste extrêmement dangereux dont il s'est fait l'auteur pendant la partie.

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, Novak Djokovic a soudain perdu son sang-froid. Il a expédié un coup droit rageur qui a manqué de peu une ramasseuse de balles. Si celle-ci avait été touchée, le Serbe aurait été disqualifié.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

En septembre 2020, il avait d'ailleurs été disqualifié de l’US Open, comme le prévoit le règlement, pour avoir touché une juge de ligne avec sa balle.

Cette fois, plus de peur que de mal pour Djokovic, qui s'est tout de même fait rappeler à l'ordre par l’arbitre lors du changement de côté suivant.

Le Serbe a connu une autre alerte pendant le match puisqu'il s'est tordu la cheville droite au début du troisième set. Cela ne l'a pas empêché de prendre le meilleur sur son adversaire. Son succès lui permet d'égaler le record de victoires à Melbourne de Roger Federer (102) et de signer au total sa 400e victoire en Grand Chelem (101 à Roland-Garros pour trois titres, 102 à Wimbledon pour sept titres et 95 à l'US Open pour quatre titres), signant ainsi un nouveau record absolu hommes et femmes confondus.

Au prochain tour, Novak Djokovic affrontera le Tchèque Jakub Mensik (17e) ou l'Américain Ethan Quinn (80e) pour une place en quarts de finale.

(jcz avec afp)

Plus d'articles sur le sport
Ambri a une gestion aberrante avec sa star
Ambri a une gestion aberrante avec sa star
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse va perdre l'un de ses mythes
Le hockey suisse va perdre l'un de ses mythes
de Klaus Zaugg
Stan Wawrinka bat deux records mondiaux
Stan Wawrinka bat deux records mondiaux
de Yoann Graber
Les handballeurs suisses méritent plus de considération
Les handballeurs suisses méritent plus de considération
de Romuald Cachod
Le look excentrique de Dubé cache un avantage pour le HC Bienne
Le look excentrique de Dubé cache un avantage pour le HC Bienne
de Klaus Zaugg
Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton
Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton
de Julien Caloz
Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO
Voici les pucks top secret qui seront utilisés aux JO
de Jan FLEMR
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»
Tsitsipas a ressorti sa raquette «interdite»
de Yoann Graber
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
Cette règle doit être supprimée des Jeux olympiques
de Romuald Cachod
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
Osaka fait sensation avant même de dégainer sa raquette
de Margaux Habert
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
Un détail sur le t-shirt de Wawrinka peut impressionner ses adversaires
de Yoann Graber
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète
de Jan Schultz
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
Au HC Bienne, trouver un coach idéal sera plus dur qu'ailleurs
de Klaus Zaugg
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
Le hockey suisse est magique grâce à ce moment si particulier
de Klaus Zaugg
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
de Robin Walz
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
Le quota des genres est un casse-tête pour le ski suisse
de Ralf Meile
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
Les fans du FC Bâle rêvent de Sommer, mais il y a un problème
de Jakob Weber
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
Wengen pourrait accueillir un très grand événement
de François Schmid-Bechtel
Thèmes
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
1 / 3
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
source: sierre-anniviers marketing
partager sur Facebookpartager sur X
On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce club étranger a un don pour former les pépites suisses
Le SC Fribourg, en Allemagne, forme beaucoup de talentueux jeunes Helvètes, comme le joueur de la Nati Johan Manzambi. Son académie a de quoi rendre jaloux les clubs suisses.
Johan Manzambi a crevé l'écran la saison passée au SC Freiburg (Fribourg, en français). Formé dans le club du sud-ouest de l'Allemagne depuis 2023, le milieu de terrain genevois (20 ans) s'est d'abord imposé comme titulaire dans l'équipe de Bundesliga, puis a fêté ses premières capes avec la Nati.
L’article