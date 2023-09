Ce changement dans le hockey suisse a échappé à tout le monde

De quoi fluidifier le jeu et éviter les positions statiques comme on peut le voir lors des offensives en handball, par exemple.

Mais certains suiveurs émettent une hypothèse sur la raison de la discrétion de Swiss Ice Hockey: la fédération aurait tout simplement oublié – ou refusé – de faire le changement l'an dernier, alors même qu'il était déjà en vigueur dans le règlement international. Par conséquent, elle chercherait à cacher cet oubli et éviter de se décrédibiliser. «Une mise en œuvre avant la saison 2022/23 aurait été à trop court terme», se justifie Swiss Ice Hockey.

Si les spectateurs devront plisser des yeux ou alors bien nettoyer leurs verres de lunettes pour s'apercevoir du très petit agrandissement des zones neutres (max. 72 centimètres), certains protagonistes ne semblent même pas avoir remarqué cette modification. «J'ai discuté avec plusieurs joueurs, entraîneurs et arbitres qui ne s'étaient aperçus de rien pendant leur entraînement», témoigne Stéphane Rochette. L'ancien sifflet et désormais consultant sur MySports a même posté une publication sur le réseau social X dans laquelle il s'étonne de ce manque d'informations.

Il est question de centimètres. 36, précisément. C'est la distance qui sépare les anciennes lignes bleues des nouvelles, fraîchement peintes sur les patinoires de 60 mètres (qui sont la norme habituelle en National League et Swiss League) afin de se conformer au nouveau règlement international. «Grâce à l'ajustement, la longueur de la zone neutre correspond à un quart de la longueur totale», précise le chef communication de la fédération, Thomas Hobi.

Selon où l'on se trouve dans une patinoire, il faut avoir le regard aiguisé pour suivre le puck lors d'un match. Mais il faudra l'avoir encore plus pour remarquer ce petit changement cette saison sur toutes les glaces du pays.

Les lignes bleues de toutes les patinoires du pays ont été repeintes quelques centimètres à côté des anciennes marques afin d'agrandir la zone neutre. Mais plusieurs joueurs et entraîneurs ne s'en sont pas aperçus.

