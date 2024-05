Qui des ZSC Lions ou du LHC soulèvera ce trophée mardi soir? Image: keystone

Merci messieurs pour ce magnifique spectacle de hockey sur glace!

Le titre de champion suisse se joue ce mardi soir à Zurich (20h00) lors de l'acte VII de la finale entre les ZSC Lions et le Lausanne HC. Le dernier duel d'un formidable affrontement.

Adrian Bürgler Suivez-moi

«Adrian, qui sera champion?»

Aucune autre question ne m'a été posée plus souvent depuis le début de la finale des play-off entre les ZSC Lions et Lausanne. Même de la part de personnes qui, d'habitude, regardent rarement le hockey sur glace. Cela prouve une chose: cette série fait bouger les foules. Et ce mardi soir, c'est l'ultime combat. Vaincre ou mourir. Soit Zurich remporte son premier titre de champion dans la nouvelle patinoire, soit Lausanne gagne son premier titre tout court. Il n'y a pas de situation plus excitante.

A Zurich, les supporters vont sonner la charge ce mardi soir. Image: keystone

Je n'ai d'ailleurs pas de réponse à la question posée au début. Cette finale a été trop équilibrée jusqu'à présent. Chaque fois que j'ai cru que Zurich avait le dessus après une victoire, Lausanne a répliqué. Chaque fois que les Vaudois ont pris de l'élan en jouant à domicile, les ZSC Lions ont toujours eu une réponse.

Il s'avère que ce sont tout simplement les deux meilleures équipes de la ligue qui s'affrontent. Les deux contingents sont extrêmement forts.

Cette série a des artistes géniaux qui peuvent faire la différence en une action. Elle a aussi des colosses qui donnent le ton avec des mises en échec violentes.

Et puis, deux gardiens qui semblent invincibles par moments, mais qui commettent aussi des erreurs de temps en temps. Cette finale oppose également deux entraîneurs expérimentés, qui savent adapter leur équipe et la motiver jusqu'au bout des ongles. Du super hockey de A à Z.

Ce qui rend cette finale encore plus grandiose, c'est qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent sans action sale. Bien sûr, il y a eu des pénalités et l'une ou l'autre bousculade, mais le plus grand geste antisportif jusqu'à présent a été la simulation d'Andrea Glauser lors du 5e match. Les arbitres n'ont pas encore eu à prononcer de sanction majeure ou disciplinaire. C'est ainsi que cela devrait toujours être.

Et pour finir, l'ambiance est plus que digne d'une finale. 12'000 spectateurs ont assisté à chaque match à Zurich, 9'600 à Lausanne, bien sûr toujours à guichets fermés.

Il ne reste donc plus qu'une chose à faire pour nous, fans de hockey: nous réjouir du dernier match.

Que ce soit dans la Swiss Life Arena, sur l'écran géant juste devant, dans la Vaudoise aréna à Lausanne (où le match sera diffusé en direct) ou à la maison sur le canapé, profitez de ce dernier spectacle de la saison 2023/24 de National League, car il sera grandiose!

Adaptation en français: Yoann Graber