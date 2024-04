La joie des Lausannois après le but de Jason Fuchs en prolongation lors de l'acte II des demi-finales. Image: KEYSTONE

Le LHC joue plus «suisse-allemand» que n'importe quel club alémanique

La finale des play-off de Ligue nationale débute mardi. Un grand favori se dégage, mais tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît.

Klaus Zaugg

Plus de «Sport»

Les ZSC Lions font mieux que Lausanne dans toutes les statistiques clés durant ces play-off et ont remporté la saison régulière avec 18 points d'avance sur le LHC, troisième. Il subiste des questions?

Apparemment, oui. En tout cas, cette finale suscite l'intérêt même sur la côte ouest des Etats-Unis. Le Dr Saul Miller vit là-bas. Il est l'un des meilleurs spécialistes du coaching mental et a un lien avec notre hockey depuis de longues années. Il ne s'agit pas seulement de ses relations personnelles avec diverses personnalités du hockey suisse. C'est aussi parce que cet érudit peut étudier la psychologie du sport et d'autres comportements, comme dans un laboratoire.

Ne pouvant être présent, Miller appelle pour s'enquérir des nouvelles. Il est fasciné par l'évolution du Lausanne HC. Comment le finaliste est-il sorti du chaos? Pendant plusieurs années, jusqu'à ses adieux le 4 novembre 2022, Petr Svoboda a géré Lausanne comme un prince de la Renaissance et a décidé de tout, jusqu'aux changements lors d'une rencontre. Le calme est revenu après son départ.

Une équipe s'est constituée et a mené le club - fondé en 1922 - en finale des play-off pour la toute première fois de son histoire. Et oui, Lausanne n'a jamais été champion.

Saul Miller lorsqu'il collaborait avec Zoug. Image: KEYSTONE

John Fust, une figure d'intégration

Notre docteur en psychologie qualifie John Fust, 52 ans, d'élément clé. Après une carrière respectable de joueur puis d'entraîneur, et une formation dans les services de renseignement des Forces armées canadiennes, le Canado-Suisse est arrivé à Lausanne le 8 février 2018 en remplaçement de l'entraîneur en chef Yves Sarault, licencié. Depuis, il sert le club et a occupé divers postes. Il est actuellement directeur sportif du LHC.

Fust est devenu une figure d'intégration dans des temps mouvementés. Il s'est affirmé sous le flamboyant Petr Svoboda, a sauvé son employeur de diverses erreurs sportives et a pris les bonnes décisions depuis le départ de la star mondiale du hockey tchèque.

Mais plus important encore: le 6 novembre 2022, il a convaincu Geoff Ward, 62 ans, de rejoindre l'aventure. Une signature rendue possible que parce que le CP Berne a annulé sa venue, préférant embaucher Toni Söderholm en remplacement de Johan Lundskog. Le Canadien œuvre dans l'univers impitoyable des entraîneurs depuis 1989. Il a travaillé plus de dix ans en NHL et vient d'être élu coach de l'année. Ward a beaucoup voyagé. C'est un homme expérimenté et discret, dont le charisme vient de sa modestie. Il rappelle un peu l'inspecteur Columbo et est considéré comme un excellent tacticien. Un «entraîneur de banc» qui développe les bonnes stratégies avant le match et apporte les bons ajustements en cours de partie.

Il a littéralement devancé Josh Holden en quart de finale et surtout, Christian Dubé, en demi-finale.

Geoff Ward, l'entraîneur du LHC. image: Keystone

Ce qui rend Lausanne si intéressant pour notre psychologue du sport, qui suit les événements depuis les Etats-Unis? La trajectoire de ce groupe, né du chaos, et désormais en mission. Ces jeunes garçons, motivés et commandés par un leader intelligent, apprécié de ses subordonnés comme rarement un entraîneur peut l'être. En fait, toutes les conditions sont réunies pour créer un exploit retentissant. Un véritable miracle.

Lausanne a emprunté un chemin beaucoup plus long pour atteindre la finale. Sept matchs contre Davos, cinq contre Gottéron, alors que les ZSC Lions n'ont pas connu la défaite et n'ont eu besoin que de huit rencontres pour se qualifier. Il y a donc une vraie différence dans l'approche de la finale. Zurich n'a jamais véritablement été mis en difficulté contre Bienne et Zoug, qui avaient déjà abdiqué mentalement. En réalité, les Zurichois débuteront les play-off mardi lors du premier match de la finale.

Lausanne peut mettre en danger son adversaire

Lausanne se montrera plus rude, plus «méchant» sur le plan hockeyistique et plus motivé que les Biennois et les Zougois. Le LHC joue plus «suisse-allemand» que n'importe quelle équipe de Suisse alémanique. Il saura perturber la salle des machines des ZSC Lions. Lausanne est même la seule équipe du championnat qui a une chance en finale contre le grand favori. Un titre lausannois n'étonnerait presque pas le Dr Saul Miller, étant donné la trajectoire du club.

Adaptation en français: Romuald Cachod.