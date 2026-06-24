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Fribourg-Gottéron: les maillots des joueurs aux enchères

Le capitaine Julien Sprunger termine sa carrière en tant que champion de Suisse.
Le chandail de l'emblématique capitaine Julien Sprunger s'arrache aux enchères.Image: Keystone / Andreas Becker

Il est possible d'acheter les maillots des champions de Gottéron

Après leur sacre en National League cette saison, les chandails des joueurs fribourgeois sont mis aux enchères. La vente dure jusqu'au 5 juillet.
24.06.2026, 09:0724.06.2026, 09:07

La vente aux enchères des maillots officiels des joueurs de Fribourg-Gottéron au terme de la saison historique du sacre est lancée. «Chaque maillot raconte une histoire, chaque numéro rappelle une émotion, évoque un moment de fierté partagé avec tout un peuple», relève le club champion de Suisse.

Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron

Le chandail de l'emblématique capitaine Julien Sprunger valait déjà 1550 francs mercredi à 07h46, selon le pointage des enchères visible sur le site officiel du club. La vente durera jusqu'au 5 juillet à 20h00. (jzs/ats)

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Fribourg-Gottéron est sacré champion de Suisse!
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