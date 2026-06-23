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Le match de la France a été épique pour les supporters

Le match entre la France et l'Irak a été interrompu pendant près de deux heures lundi soir à Philadelphie. En cause, un violent épisode orageux qui a contraint les organisateurs à évacuer les tribunes et à suspendre la rencontre.

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Lundi soir à Philadelphie, le match de Coupe du monde entre la France et l'Irak a basculé dans l'inhabituel. Non pas en raison de ce qu’il se passait sur le terrain, mais plutôt dans le ciel, lorsque de violents orages accompagnés d'éclairs et de fortes pluies ont frappé la région.

Alors que la France menait 1-0 grâce à un but de Mbappé, la rencontre a été interrompue à la mi-temps et n'a repris que près de deux heures plus tard.



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La soirée avait pourtant commencé normalement. Mais les conditions météo se sont rapidement dégradées. De fortes pluies se sont abattues sur le stade tandis que des éclairs ont été détectés à proximité.

Règles strictes

Et aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec la sécurité. Dès que la foudre est repérée dans un rayon d'environ 13 kilomètres autour d'un stade, tout est mis sur pause. Il faut ensuite attendre au moins 30 minutes sans nouvel éclair avant d'envisager une reprise.

On vous l'explique mieux ici: Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir

Les joueurs ont donc regagné les vestiaires tandis que les spectateurs étaient invités à rejoindre des zones abritées. Les images montrent des tribunes presque désertes et des supporters attendant patiemment que l'orage passe.

Après de longues minutes d'incertitude et plusieurs passages des équipes d'entretien sur une pelouse détrempée, les joueurs ont finalement pu revenir sur le terrain pour un échauffement.

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La rencontre a repris avec près de deux heures de retard, une première depuis le début de cette Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. (max)