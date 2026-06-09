Ces Français taillent la Nati

La Fédération française de la lose a consacré l’un de ses posts à la Nati de hockey, un privilège qui n’en est pas vraiment un...

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Le Championnat du monde de hockey sur glace organisé en Suisse a suscité peu d’intérêt médiatique chez nos voisins français, absents de la compétition après leur relégation en Division IA l’an passé. Ils resteront d’ailleurs à ce niveau, n’étant pas parvenus à décrocher l’une des deux premières places du classement final, devancés par les modestes sélections du Kazakhstan et de l’Ukraine.

Le Mondial à Zurich et Fribourg a toutefois attiré l’attention de la fameuse Fédération française de la lose qui, avec son slogan «La défaite est en nous», célèbre sur le ton de l’humour les quatrièmes places et autres contre-performances des athlètes français. La FFL s’enthousiasme, année après année, des éliminations précoces des joueurs tricolores à Roland-Garros et déprime chaque hiver lorsque les Bleus réalisent une razzia en biathlon.

Il arrive que cette fausse fédération, particulièrement appréciée des internautes, s’aventure hors de France lorsqu’une défaite lui saute aux yeux. Après tout, un échec reste un échec, quel que soit le pays! C’est ainsi que l’équipe de Suisse de hockey sur glace a eu droit la semaine dernière aux «honneurs» de la Fédération française de la lose.

Dans une publication Facebook, la FFL a salué ses «voisins suisses» qui, «pour la troisième année consécutive, se sont inclinés en finale du Championnat du monde», non sans rappeler que cette édition se déroulait à domicile. «Ils avaient pourtant eu la bonne idée d’organiser la compétition chez eux», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter la terrible statistique suivante: «Six finales de Mondial pour un prolifique total de zéro titre».

La Fédération française de la lose s’est ensuite permis de noter cet échec de la Nati avec une grande générosité. «Un mécanisme suisse parfaitement réglé qui leur vaut un très honorable 9/10 sur l’échelle de l’ASM Clermont», en référence à ce club de rugby français qui fait son bonheur en enchaînant les contre-performances.

La publication de la FFL ⬇️ image: capture d'écran

Si certains internautes suisses ont réagi au premier degré, semblant méconnaître le caractère humoristique de la page, comme en témoigne ce «Quand on est dans le groupe B à se battre contre la Pologne, je ne l’ouvrirais pas trop...», beaucoup ont apprécié ce clin d’œil de la FFL, y voyant un honneur et une manière de dédramatiser le douloureux échec face à la Finlande. «Etre mis à l’honneur par la FFL, ça vaut tout l’or du monde», a ainsi commenté un internaute, tandis qu’un autre a écrit: «Je ris, malgré la déception».

Un de nos compatriotes est même allé jusqu’à ajouter une statistique de nature à plaire à la FFL: «Et pour en rajouter une couche, on a fait trois finales de suite sans marquer un but!» On tient peut-être avec lui le futur créateur de la Fédération suisse de la lose, la FFL ayant déjà donné des idées aux Belges, qui ont désormais eux aussi leur propre fédération animée par la défaite.

(roc)