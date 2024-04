Qui sera champion: Zurich ou Lausanne? Image: imago/keystone

Zurich est favori, mais le LHC a un avantage

La finale des play-off entre Zurichois et Vaudois débute ce mardi soir (20h00) à la Swiss Life Arena. Analyse des forces, avec un point particulier en faveur de l'équipe romande.

Adrian Bürgler Suivez-moi

La finale des play-off entre les ZSC Lions et le Lausanne HC débute ce mardi soir (20h00). Alors que les Vaudois ont atteint ce stade pour la première fois de leur histoire, les Zurichois visent un dixième titre. Mais Lausanne est-il assez bon pour arrêter le bulldozer zurichois? Analyse en 8 points.

Les duels directs

Les deux finalistes se sont affrontés quatre fois en saison régulière. Voici les résultats:

Lausanne – ZSC 1-3

1-3 ZSC – Lausanne 2-3 après tirs au but

2-3 après tirs au but Lausanne – ZSC 2-4

2-4 ZSC – Lausanne 3-1

ZSC – Lausanne 1-0

L'attaque

Aucune autre équipe de National League ne dispose d'autant de stars que les ZSC Lions. Derrière Denis Malgin, Sven Andrighetto et Rudolfs Balcers, il y a aussi Derek Grant, Denis Hollenstein, Jesper Frödén ou Juho Lammiko.

Denis Malgin est l'une des nombreuses stars des ZSC Lions. Image: keystone

Pas surprenant, donc, que les Zurichois soient l'équipe la plus dangereuse de la ligue, que ce soit en saison régulière ou en play-off. Lausanne a également une très bonne attaque, mais elle n'est pas aussi efficace que celle de son adversaire.

ZSC – Lausanne 2-0

La défense

La puissance des ZSC Lions ne se limite pas aux trios offensifs. Leur défense est également exceptionnelle avec Dean Kukan, Yannick Weber, Mikko Lehtonen, Patrick Geering, Christian Marti, Dario Trutmann et Phil Baltisberger. Le duo Kukan/Weber a, d'ailleurs, été extrêmement impressionnant jusqu'à présent dans ces play-off.

Dean Kukan (à gauche) est particulièrement robuste dans ces play-off. Image: KEYSTONE

Les Zurichois disposaient déjà de la meilleure défense de la ligue en saison régulière et se montrent encore plus compacts dans leur propre zone lors des séries finales. Lausanne a également amélioré son jeu défensif dans ces séries pour le titre et a ainsi freiné Fribourg en demi-finale. Malgré tout, les Vaudois sont également battus dans cette catégorie.

ZSC – Lausanne 3-0

Les styles de jeu

Les séries précédentes ont prouvé une chose: il ne sert à rien de faire du forechecking à tout-va contre les défenseurs des ZSC Lions. Ceux-ci sont trop forts en termes de jeu et de patinage pour qu'une telle tactique puisse leur poser des problèmes. Les Lausannois ont également bien défendu dans cette situation durant ces play-off.

Les Vaudois essaient de se créer des occasions par des attaques de rush ou en gardant le puck dans la zone offensive. Face à Zoug, la défense zurichoise a montré qu'elle était particulièrement vulnérable quand l'adversaire monopolise le puck, en se faisant souvent coincer. Si le Lausanne HC parvient à jouer ainsi, il aura son mot à dire dans cette finale.

En même temps, le LHC doit veiller, lui aussi, à ne pas se faire coincer défensivement. Outre leurs rushs, les ZSC Lions sont également dangereux après une longue possession de la rondelle. Jusqu'à présent, Lausanne a toutefois réussi à défendre relativement bien de telles situations dans ces play-off, et ceci contre des équipes plus fortes que lui. Au final, Zurichois et Lausannois partagent leurs forces et leurs faiblesses. Le duel devrait donc être équilibré à 5 contre 5. Un point chacun.

ZSC – Lausanne 4-1

Les gardiens

On sait depuis longtemps que les ZSC Lions ont l'un des meilleurs gardiens de la ligue, en la personne de Simon Hrubec. Mais Lausanne n'a pas à rougir: Connor Hughes a manqué une partie de la saison régulière en raison d'une blessure, mais lorsqu'il a joué, il a souvent été exceptionnel. Et pendant les play-off, le Canado-Suisse est monté en puissance. Alors que contre Davos, il y avait encore quelques matchs bancals, il a réussi à hisser son équipe vers une victoire souveraine en demi-finale face à Fribourg.

Connor Hughes est une valeur sûre à Lausanne. Image: KEYSTONE

Il en va de même pour Hrubec, qui a remporté le duel des portiers contre Harri Säteri (Bienne) puis face à Leonardo Genoni (Zoug). Toutefois, à Zurich, c'est Hrubec ou rien. Le remplaçant Robin Zumbühl n'a pas encore joué la moindre minute en play-off et compte seulement dix apparitions en saison régulière. Au contraire, le numéro deux lausannois, Kevin Pasche, a été utilisé plus souvent, y compris en play-off. Avantage LHC.

ZSC – Lausanne 4-2

Les situations spéciales

Si Lausanne veut devenir champion, il devra jouer de manière extrêmement disciplinée. Car les ZSC Lions ont un powerplay terriblement efficace – surtout dans ces play-off. Lors de leurs huit matchs, les Zurichois ont concrétisé plus d'une supériorité numérique sur trois. Les Vaudois ne peuvent que rêver de tels chiffres.

Le problème du LHC: son jeu en infériorité numérique était encore exceptionnel en saison régulière, mais il n'a plus fonctionné aussi bien en play-off. Geoff Ward doit trouver une solution pour stopper Denis Malgin et ses coéquipiers, sinon le rêve de trophée s'évanouira rapidement.

ZSC – Lausanne 5-2

Les coachs

Avec Marc Crawford et Geoff Ward, cette finale oppose deux entraîneurs ayant de l'expérience en NHL. Mais Ward, 61 ans, a surtout été assistant au cours de ses 15 saisons en NHL, tandis que Crawford a conduit l'Avalanche du Colorado au sacre en 1996 en tant qu'entraîneur en chef.

En Suisse aussi, Crawford a une longueur d'avance sur son homologue: il a déjà été champion avec les ZSC Lions en 2014. Durant ces play-off, Ward a prouvé de manière impressionnante à quel point il pouvait être flexible. Mais Crawford a lui aussi trouvé une solution à tout jusqu'à présent. Point pour les Zurichois.

Le coach des ZSC Lions, Marc Crawford. Image: keystone

Le coach du LHC, Geoff Ward. Image: keystone

ZSC – Lausanne 6-2

La forme

Les deux équipes sont en finale des play-off, il n'y a donc en principe pas grand-chose à redire sur leur forme. Les ZSC Lions ont impressionné, mais ils ont aussi eu des adversaires un peu plus faciles que Lausanne (ni Bienne ni Zoug n'ont joué à leur plein potentiel cette saison). Les Vaudois ont certes disputé quelques matchs de plus, mais ils ont pu se reposer grâce à leur victoire rapide en demi-finale. Un point chacun dans ce registre.

ZSC – Lausanne 7-3

Conclusion

Sur le papier, cette finale des play-off est sans surprise largement à l'avantage du vainqueur de la saison régulière, les ZSC Lions. Les Zurichois ont, de loin, une meilleure équipe que le Lausanne HC et ont impressionné jusque-là. Si le LHC veut fêter son premier titre, il devra gagner le duel de possession du puck, ne pas prendre de pénalités et avoir un Connor Hughes en grande forme entre les poteaux.

Adaptation en français: Yoann Graber