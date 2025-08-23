en partie ensoleillé17°
Servette n'a toujours pas retenu la leçon

Florian Ayé n'a pas été autorisé à jouer contre le Shakhtar Donetsk.Image: KEYSTONE

Débarqué à Genève en provenance d’Auxerre le 8 août, Florian Ayé n’a pas pu affronter le Shakhtar jeudi, victime d’une erreur administrative de son nouveau club. Un air de déjà-vu.
23.08.2025, 11:5523.08.2025, 11:55
Romuald Cachod
Le Servette FC a ramené un bon match nul (1-1) de Pologne, où avait lieu jeudi son barrage aller de Conference League, face au Shakhtar Donetsk.

Le résultat aurait-il été meilleur en présence du joueur offensif Florian Ayé, recruté cet été? Difficile à dire, d’autant qu’après l’ouverture du score précoce de Lamine Fomba à la 8e minute, Servette s’est surtout replié pour tenter de préserver son avantage.

Le football suisse «en déclin»? La remarque irrite la Ligue

Une chose est sûre: le nouvel entraîneur Jocelyn Gourvennec ne pouvait pas compter sur son attaquant, déjà passeur décisif contre GC en championnat et buteur en Coupe de Suisse. La faute à «une erreur administrative interne», selon un communiqué officiel du club grenat.

Arrivé à Genève le 8 août dernier et apte à jouer dès le 10 sur le sol national, Ayé n’a cependant pas pu être aligné le 21 en compétition européenne. Les délais d’enregistrement auprès de l’UEFA – fixés au 15 août, avec une possibilité de dérogation au-delà – étaient pourtant larges. En raison de ce couac administratif, l'ancien attaquant de l'AJA manquera également la confrontation retour, prévue jeudi prochain au Stade de Genève.

Impossible de ne pas faire le lien avec l’affaire survenue en février 2024. A l’époque, après un mercato hivernal agité, Servette avait tout simplement oublié d’envoyer un e-mail pour qualifier ses nouvelles recrues: Dylan Bronn, Takuma Nishimura, Omar Rekik et Bassirou Ndiaye.

le joueur du FC Dardania Elvis Kouassi, gauche, lutte pour le ballon avec Florian Aye (SFC), droite, lors de la rencontre de 32eme de finale de la coupe de suisse de football entre le FC Dardania Laus ...
Florian Ayé jouera-t-il l'Europe avec Servette? Pour cela, les Grenat doivent impérativement se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League.Image: KEYSTONE

Par un habile tour de passe-passe, les Genevois étaient finalement parvenus à qualifier Bronn et Nishimura. En revanche, Rekik comme Ndiaye avaient été contraints de passer six mois au placard. Une situation rocambolesque, qui avait conduit à une réorganisation en interne et au départ du président Thierry Regenass.

Dans le même ordre d’idées, Servette avait aligné Hussayn Touati sur la pelouse en mars 2023, alors que le Français ne figurait pas sur la feuille de match. Résultat: une défaite 3-0 sur tapis vert.

Si le Servette FC a retrouvé des couleurs, ces dernières années, sur le plan sportif, en se hissant vers le haut du tableau, en remportant la Coupe de Suisse et en disputant des campagnes européennes, des lacunes semblent subsister en coulisses.

