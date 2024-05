Arno del Curto, adulé en Autriche, sera à nouveau le coach-assistant de nos voisins pendant les Mondiaux. Image: imago

Arno Del Curto reprend du service

Pour la troisième fois, après 2022 et 2023, l'ex-mythique entraîneur de Davos (67 ans) sera le coach-assistant de l'Autriche aux Mondiaux de Prague (10 au 26 mai). Et il pourrait bien jouer un mauvais tour aux Suisses.

Klaus Zaugg

Depuis 2014, le Zurichois Roger Bader (59 ans) travaille pour la fédération autrichienne et depuis 2017, il est l'entraîneur en chef de l'équipe nationale. Il n'a pas pu empêcher la relégation en 2019. Mais après la remontée immédiate, il a eu l'idée salvatrice: persuader son vieil ami Arno Del Curto de l'aider en tant qu'assistant lors des Mondiaux.

Depuis, les Autrichiens se sont maintenus deux fois de suite. C'est simple: avec Arno Del Curto sur leur banc, ils ne peuvent plus être relégués. L'ancien légendaire coach du HC Davos est d'ailleurs salué par les médias autrichiens comme un «garant du succès».

Depuis qu'Arno Del Curto est sur le banc de l'Autriche, celle-ci a toujours réussi à se maintenir.

Derrière la bande autrichienne, les deux compères ont inversé les rôles: en 1992, c'est Arno Del Curto qui était l'entraîneur en chef de Zurich et Roger Bader son assistant. Cette année-là, ils ont peut-être réussi la plus grande sensation de l'histoire des play-off (qui existent, en Suisse, depuis 1986): éliminer le grand favori Lugano en quart de finale.

Arno Del Curto (à gauche), alors coach principal de Zurich, et son assistant Roger Bader (au milieu) en novembre 1991. Image: KEYSTONE

Cette défaite a coûté son poste à l'entraîneur des Tessinois, John Slettvoll, après neuf ans sur le banc et quatre titres. Désormais, avec la sélection autrichienne, c'est bel et bien Roger Bader qui est le chef et Arno Del Curto son assistant.

Roger Bader confirme:

«Oui, Arno sera présent aux Championnats du monde à Prague»

Selon le Zurichois, l'ambiance dans l'équipe est excellente. Outre Del Curto, l'entraîneur en chef compte dans son staff les deux ex-attaquants légendaires Christoph Brandner et Markus Peintner ainsi que l'ancien gardien mythique Reinhard Divis. Il s'agit probablement de l'encadrement le plus haut en couleur et culte de ces Mondiaux 2024.

Le «guérisseur» et un rendez-vous spécial

Le 27 novembre 2018, Arno Del Curto avait quitté son poste d'entraîneur du HC Davos, après 22 ans de service. Deux mois plus tard, il reprenait les ZSC Lions, ratait la qualification pour les play-off, puis devenait retraité du hockey sur glace et écrivait sa biographie (Mit Köpfchen durch die Wand). Il en avait fini avec ce sport. Mais Roger Bader est donc parvenu à le faire revenir sur un banc, celui de la sélection autrichienne, en tant qu'assistant, dès les Mondiaux 2022.

Le rôle de l'ex-Davosien n'est pas de nature tactique. Il est plutôt une sorte de «guérisseur miraculeux» ou de «mascotte» qui donne des ailes à l'équipe grâce à son charisme, sa présence et son énergie.

Les Autrichiens affronteront notamment la Suisse lors de ces Mondiaux à Prague. Image: keystone

Dimanche prochain, les Autrichiens affronteront la Suisse à Prague lors de ces Championnats du monde. On ne sait pas encore si Arno Del Curto sera présent lors de ce match. «Peut-être que je ne serai pas à la patinoire ce jour-là», déclarait-il récemment.

Le programme de la Suisse Groupe A 10 mai à 16h20: Suisse - Norvège

12 mai à 20h20: Autriche - Suisse

13 mai à 20h20: Suisse - République tchèque

15 mai à 20h20: Suisse - Grande-Bretagne

18 mai à 12h20: Danemark - Suisse

19 mai à 20h20: Suisse - Canada

21 mai à 20h20: Finlande - Suisse



Une chose est certaine: Roger Bader fera tout pour que son ami soit également derrière la bande contre les Helvètes. Sans son aide, les choses seront encore plus difficiles pour nos voisins.

Adaptation en français: Yoann Graber