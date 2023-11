Beaucoup de joueurs suisses ne sont pas allés saluer les fans après le match nul contre Israël (1-1) en Hongrie. Une attitude décevante. Image: KEYSTONE

La Nati a manqué de classe même après le match

Les fans suisses sont fâchés du résultat mercredi face à Israël (1-1), mais surtout de l'attitude des joueurs après le coup de sifflet final. Rares sont les footballeurs qui ont salué et remercié les supporters d'avoir fait le déplacement à Felcsut, en Hongrie. On comprend la grogne des fans.

Les joueurs de la Nati ont perdu leurs moyens mercredi en deuxième mi-temps contre Israël, mais aussi leurs bonnes manières. Si les fans ont légitimement de quoi être déçus de la prestation de l'équipe (1-1), ils reprochent surtout à une grande partie de celle-ci son attitude juste après le coup de sifflet final.

C'est le cas d'un supporter présent à Felcsut en Hongrie, qui s'est exprimé sur le réseau social X:

«On est 35 types à sacrifier des vacances et des heures sup pour les suivre, et il y a juste 6-7 types qui viennent te remercier. On demande juste un applaudissement et un remerciement, rien de plus»

Il n'a pas manqué de taguer le compte de l'Association suisse de football, à qui le message est donc directement adressé. Blick confirme que les 35 fans présents dans le secteur visiteur n'ont pas eu droit à ces petits gestes de reconnaissance de la part des footballeurs. En direct sur la RTS, le commentateur David Lemos décrivait que le capitaine Granit Xhaka «est directement rentré aux vestiaires» après le coup de sifflet final.

Franchement, on comprend la grogne des supporters suisses sur place. Ceux-ci ont effectué un déplacement pas forcément facile, le village de Felcsut se situant dans la campagne hongroise (à une quarantaine de kilomètres de Budapest). D'autant plus que la partie a eu lieu en pleine semaine, nécessitant forcément quelques arrangements professionnels ou familiaux. Et dans le stade, ils ont donné de la voix pour la Nati. Ça semble donc être la moindre des choses pour les joueurs de venir les saluer, malgré la frustration du résultat. On peut légitimement attendre de jeunes hommes en pleine force de l'âge qu'ils soient capables de marcher une cinquantaine de mètres et lever un pouce devant le secteur visiteur.

On aurait pu comprendre la timidité des joueurs si cette trentaine de fans avait eu une attitude agressive, en les houspillant ou en leur demandant des comptes, comme cela arrive souvent avec les ultras en club. Mais ça ne semblait pas du tout être le cas à Felcsut.

Les Helvètes ont fêté leur but devant leurs fans, mais peu sont revenus devant le secteur visiteur à la fin du match. Image: keystone

Un ancien joueur de Super League, grand fan du Real Madrid, nous avait un jour confié son écœurement quand les Madrilènes n'étaient pas venus saluer le secteur visiteur lors d'un déplacement en Ligue des champions qu'il avait fait. Quand il jouait, il attachait, lui, une grande importance à ces petits gestes de reconnaissance envers les supporters. «Je jouais avant tout pour eux, car sans spectateurs, le foot pro n'est rien», expliquait-il à juste titre.

L' aberration Neymar

On espère qu'il n'y aura pas besoin d'appliquer la «méthode Neymar» aux membres de la Nati. En 2021, le quotidien espagnol El Mundo révélait que le Brésilien touchait une «prime éthique» mensuelle de 375 000 euros nets (362 000 francs suisses) au Paris Saint-Germain. Pour l'obtenir, l'attaquant devait «être courtois, ponctuel, sympathique et disponible pour les fans», ce qui impliquait d'aller les saluer avant et après les matchs.

On croise les doigts pour que notre équipe nationale n'en arrive pas là et qu'elle se qualifie pour cet Euro 2024 en retrouvant à la fois son football et sa politesse contre le Kosovo et la Roumanie.