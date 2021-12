Accusé de 7 viols, le footballeur Benjamin Mendy comparaît ce mercredi

Depuis la fin du mois d'août, Benjamin Mendy est provisoirement incarcéré suite aux plaintes de quatre femmes. Image: AP

Accusé finalement de 7 viols, le footballeur Benjamin Mendy comparaît ce mercredi

Le défenseur français est allé ce mercredi à une audience préliminaire afin de plaider coupable ou non des six viols et d'une agression sexuelle qui lui sont imputés depuis le mois d'août. Une comparution durant laquelle il a par ailleurs été visé par un nouveau chef d'accusation de viol.

Ce mercredi 22 décembre, Benjamin Mendy a du se rendre au tribunal de Chester, au Royaume-Uni, en fin de matinée, selon Le Figaro. Le footballeur français a du déclarer s'il plaidait coupable ou non-coupable des faits qui lui sont reprochés par la justice britannique.

Depuis la fin du mois d'août, le défenseur de Manchester United est provisoirement incarcéré suite aux plaintes de quatre femmes, dont une mineure de 17 ans. Ces dernières ont accusé Benjamin Mendy de six viols et d'une agression sexuelle au total. Les faits se seraient déroulés entre les mois d'octobre 2020 et d'août 2021 et seraient survenus en Angleterre.

Libérations sous caution refusées à plusieurs reprises

Comme le précisent plusieurs médias français:

Si Benjamin Mendy plaide coupable, le procès sera annulé et il pourrait bénéficier d'une remise d'un tiers de la peine encourue. Celle-ci est actuellement estimée entre cinq et dix ans d'emprisonnement.

Si Benjamin Mendy plaide non-coupable, il n’aura pas de remise de peine mais pourrait espérer un acquittement au terme du procès.

Les avocats du footballeur de 27 ans ont déjà posé trois demandes de libération sous conditions qui ont toutes été refusées par le tribunal, rappelle Le Figaro.

Benjamin Mendy lors de la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Image: AP

Nouvelle accusation de viol

Lors de sa comparution devant le tribunal ce mercredi, Benjamin Mendy a été inculpé pour un viol supplémentaire. Il est désormais visé par sept chefs d'accusation de viol. Cette septième charge de viol concerne une nouvelle plaignante, pour des faits qui auraient eu lieu en juillet de cette année.

Alors que deux autres viols lui ont été reprochés en novembre dernier, le champion du monde 2018 était jusqu'alors vu comme l'un des grands espoirs français et mondiaux au poste d'arrière gauche. Sa carrière s'est vue freinée par des blessures à répétition depuis quatre ans maintenant. (mndl)