Luc Ackermann (Red Bull) signe une cascade à couper le souffle

Ce pilote Red Bull signe une cascade à couper le souffle

Luc Ackermann, 27 ans, a réalisé une figure de haut vol dans une nouvelle vidéo impressionnante signée Red Bull.
22.08.2025, 09:3122.08.2025, 09:31
C'est une nouvelle vidéo spectaculaire que la marque de boissons énergisantes Red Bull a dévoilée.

Dans celle-ci, le pilote de motocross freestyle Luc Ackermann réalise un backflip au-dessus d’un panneau routier, sautant d’un camion en mouvement à un autre, sur une autoroute de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Sa cascade en vidéo

Vidéo: youtube

Côté chiffres: Ackermann s’est élancé à 74 km/h. Le panneau d’autoroute qu’il a franchi culminait à neuf mètres de hauteur, tandis que les deux camions roulaient à 20 km/h. Le pilote allemand a réalisé un saut de 40 mètres, alors que l’écart entre les deux camions – longs chacun de 31 mètres – était de 23 mètres.

Pour réaliser sa prouesse, Luc Ackermann s’est appuyé sur l’expertise d’un scientifique du sport: Thomas Stöggl, qui travaille à la fois pour l’Université de Salzbourg et Red Bull. Ce dernier a soigneusement calculé tous les paramètres mentionnés plus tôt pour assurer la sécurité du motard.

«La précision et le timing étaient particulièrement importants pour ce projet. Car si je ne décolle pas à la bonne vitesse et au bon moment, je vais heurter le panneau ou rater l’atterrissage», reconnaissait d'ailleurs Ackermann au moment de se lancer dans son défi.

Heureusement, les calculs se sont révélés exacts, même si le pilote allemand a légèrement dévié de sa trajectoire et s’est offert une belle frayeur en réception. Il n’était qu’à quelques centimètres d’atterrir sur le rebord de la remorque lors de son saut officiel.

(roc)

