La Fifa pourrait déclencher des demandes en mariage grâce à cette idée
Offre insolite de la Fifa à l’approche du coup d’envoi de la Coupe du monde: l’instance dirigeante du football mondial propose aux supporters de faire afficher leur nom ou un petit message lors des matches sur les écrans géants du stade. Comme beaucoup de choses lors de cette Coupe du monde, le service n’est pas gratuit: il faut débourser 79 dollars pour un «Super Shoutout», soit un peu moins de 63 francs suisses.
Les supporters peuvent réserver un tel message pour chaque match, à condition de s’y prendre suffisamment à l’avance. La Fifa a mis en place un site internet spécialement à cet effet.
Le contenu affiché sur les écrans géants n’est évidemment pas totalement libre:
🌎 See your name on football's biggest stage.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026
The FIFA World Cup 2026™ Super Shoutout gives fans the chance to have their name and country displayed live in-stadium.
Show your passion. Represent your nation. Be part of the FIFA World Cup™.
Pas d’emojis
Les messages ne peuvent notamment pas contenir d’emojis et doivent respecter la limite fixée à 30 caractères. Une brève demande en mariage devrait être possible.
Reste à savoir si quelqu’un la remarquera. Concernant l’affichage des messages, la FIFA précise:
(dpa/trad. hun)