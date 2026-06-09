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La Fifa va vendre des Super Shoutouts au Mondial: on explique

La Fifa pourrait déclencher des demandes en mariage grâce à cette idée

Une demande en mariage dans un stade de la Coupe du monde? La Fifa permet aux supporters, contre paiement, de faire afficher de courts messages sur les écrans géants. Voici combien coûte cette fantaisie et quelles règles s’appliquent.
09.06.2026, 15:1709.06.2026, 15:17

Offre insolite de la Fifa à l’approche du coup d’envoi de la Coupe du monde: l’instance dirigeante du football mondial propose aux supporters de faire afficher leur nom ou un petit message lors des matches sur les écrans géants du stade. Comme beaucoup de choses lors de cette Coupe du monde, le service n’est pas gratuit: il faut débourser 79 dollars pour un «Super Shoutout», soit un peu moins de 63 francs suisses.

Les supporters peuvent réserver un tel message pour chaque match, à condition de s’y prendre suffisamment à l’avance. La Fifa a mis en place un site internet spécialement à cet effet.

Le contenu affiché sur les écrans géants n’est évidemment pas totalement libre:

«Les messages contenant un langage offensant, abusif, discriminatoire, politique ou autrement inapproprié ne seront pas acceptés. Les messages ne doivent contenir aucun contenu commercial, publicitaire ou marketing, aucune donnée de contact personnelle, ni aucune référence à des joueurs, des équipes, des officiels ou à des résultats de match. La Fifa se réserve le droit de modifier, raccourcir ou refuser tout message à sa seule discrétion.»
Fifa

Pas d’emojis

Les messages ne peuvent notamment pas contenir d’emojis et doivent respecter la limite fixée à 30 caractères. Une brève demande en mariage devrait être possible.

Reste à savoir si quelqu’un la remarquera. Concernant l’affichage des messages, la FIFA précise:

«Les Super Shoutouts sont affichés avant le match; le moment exact peut varier en fonction de l’organisation de la journée de match. Aucun message ne sera affiché pendant le déroulement de la rencontre. Le moment, la durée et l’emplacement de l’affichage ne sont pas garantis.»

(dpa/trad. hun)

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