Mort de Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, à 42 ans
Vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, Charlie Dalin est décédé à 42 ans après un long combat contre la maladie.
Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP.
«C'est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d'une longue maladie», écrit sa femme Perrine Le Pape dans un texte transmis jeudi à l’AFP.
«Des hommages lui seront rendus dans les jours à venir», ajoute-t-elle, invitant à «respecter l'intimité» de l'entourage du navigateur qui luttait depuis un peu plus de deux ans et demi contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST). (jah/afp)
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