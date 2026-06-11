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Charlie Dalin, gagnant du Vendée Globe, est mort d'un cancer

(FILES) French skipper Charlie Dalin poses during a photo session in Concarneau, western France, on September 24, 2025. French offshore sailor and Vendee Globe 2024/2025 winner Charlie Dalin has died ...
Décès du navigateur Charlie Dalin.Image: AFP

Mort de Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, à 42 ans

Vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, Charlie Dalin est décédé à 42 ans après un long combat contre la maladie.
11.06.2026, 11:5211.06.2026, 11:56

Le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP.

«C'est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d'une longue maladie», écrit sa femme Perrine Le Pape dans un texte transmis jeudi à l’AFP.

«Des hommages lui seront rendus dans les jours à venir», ajoute-t-elle, invitant à «respecter l'intimité» de l'entourage du navigateur qui luttait depuis un peu plus de deux ans et demi contre une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST). (jah/afp)

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